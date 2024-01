Estrazione Million Day: numeri vincenti/ In arrivo le cinquine di oggi 9 gennaio 2024

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: NUOVE ESTRAZIONI

Il Million Day è un gioco quotidiano che permette di vincere ogni giorno un milione di euro. Si tratta di un concorso fortunato nel quale ci sono in palio numerosi premi che partono da due numeri indovinati e vanno a salire fino al raggiungendo del massimo in palio che si otterrà indovinando tutti e cinque i numeri. Sono infatti cinque i numeri da scegliere per partecipare al concorso e dovranno essere stabiliti dall’1 al 55. Una volta scelti, su questi va puntato un euro e la giocata può essere inoltrata o via web tramite il sito ufficiale del concorso o le app Sisal oppure presso le ricevitorie, giocando una schedina cartacea.

Ogni giorno ci sono due estrazioni, una alle 13 e la seconda alle 20.30. Si può giocare anche all’Extra Million Day, concorso che mette in palio altri 100.000 euro e al quale si può partecipare puntando un altro euro.

MILLION DAY: UN NUOVO MILIONARIO!

È tornato il milione al fortunato concorso del Million Day. Il massimo premio in palio non veniva vinto ormai da un mese e più: era stato infatti il 5 dicembre l’ultimo giorno fortunato prima di ieri, quando a Rende, in provincia di Cosenza, un giocatore ha portato a casa il milione con la giocata delle ore 13, alla quale ha partecipato con i numeri 7, 21, 26, 27 e 31. Numeri vincenti che hanno dunque regalato al giocatore la gioia di portare a casa la maxi cifra. Un mese prima, come abbiamo detto il 5 dicembre, aveva vinto una persona a Casalnuovo di Napoli.

E ancora prima a novembre si sono contati tre vincitori, a Livorno, Bologna e San Giovanni Teatino. Quello di Rende è il primo milionario del 2024!

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 9 GENNAIO 2024 DELLE ORE 13

9 – 29 – 34 – 52 – 54

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 9 GENNAIO 2024 DELLE ORE 13

11 – 18 – 25 – 40 – 48

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 9 GENNAIO 2024 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 9 GENNAIO 2024 DELLE ORE 20.30

–

