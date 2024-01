Estrazione Million Day: i numeri vincenti/ Svelate le cinquine di oggi 8 gennaio 2024

MILLION DAY, DUE NUOVE ESTRAZIONI IN QUESTO LUNEDÌ

Ogni giorno è doppio l’appuntamento con il Million Day, fortunato gioco che permette di vincere fino a un milione di euro puntandone solamente uno. Si tratta di un concorso fortunato che mette in palio premi importanti che partono già da due numeri indovinati. Questi andranno via via a salire con i numeri che saranno centrati: dunque, più se ne indovinano, più soldi si portano a casa. Le estrazioni sono due: la prima alle 13 e la seconda alle 20.30.

Million Day: estrazione numeri vincenti/ Vittorie milionarie in arrivo oggi 6 gennaio 2024?

Due appuntamenti per provare a vincere il maxi montepremi che viene messo in palio ogni giorno e che si può ottenere molto facilmente, solamente indovinando cinque numeri compresi tra l’1 e il 55. Su questi andrà puntato un euro.

MILLION DAY E NON SOLO: COME GIOCARE ALL’EXTRA MILLION DAY

Ora che abbiamo visto come giocare al Million Day, con poche semplicissime regole, andiamo a scoprire anche le regole per partecipare ad un altro concorso, quello dell’Extra Million Day. Si tratta di un gioco aggiuntivo al quale si può partecipare insieme al primo, aggiungendo solamente un altro euro. Per questo secondo concorso si può giocare scegliendo cinque numeri che saranno compresi tra l’1 e il 55, così come per il gioco principale. I numeri saranno però estratti sui 50 non vincenti del concorso principale: dunque si tratta di due concorsi complementari e sarà possibile vincere a entrambi contemporaneamente. Per giocare a questo secondo gioco andrà aggiunto un euro rispetto a quello principale.

Million Day: numeri vincenti/ Estrazione delle cinquine di oggi 5 gennaio 2024: grandi vincite?

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 8 GENNAIO 2024 DELLE ORE 13

7 – 21 – 26 – 27 – 31

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 8 GENNAIO 2024 DELLE ORE 13

9 – 18 – 36 – 37 – 52

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Grandi vincite grazie alle cinquine di oggi 4 gennaio 2024

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 8 GENNAIO 2024 DELLE ORE 20.30

18 – 30 – 32 – 47 – 52

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 8 GENNAIO 2024 DELLE ORE 20.30

4 – 7 – 14 – 22 – 51

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA