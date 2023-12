Estrazione Million Day: numeri vincenti/ In arrivo le cinquine di oggi mercoledì 27 dicembre 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: DUE NUOVE ESTRAZIONI

Il Natale è ormai passato e ci dirigiamo dritti verso Capodanno, che ci permetterà di lasciarci alle spalle il 2023 per cominciare alla grande un nuovo anno. In questo mercoledì 27 dicembre, come al solito avremo l’appuntamento di sempre: quello con il Million Day, il concorso fortunato che permette di vincere fino a un milione di euro. Sono due, anche quest’oggi, le estrazioni del gioco: la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. Due appuntamenti per sperare di vincere il maxi premio che cambierebbe la vita di ogni giocatore. Per giocare, ricordiamo che bisognerà scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e puntare su questi un euro, per poi aspettare l’estrazione prescelta sperando che i numeri siano quelli giusti per vincere.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: COME GIOCARE?

Il Million Day offre la possibilità di giocare quotidianamente scegliendo cinque numeri che saranno compresi tra l’1 e il 55. Per giocare bisogna scegliere l’estrazione alla quale voler partecipare: ce ne sono infatti due, la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. Dopo aver scelto i numeri va puntato un euro sulla giocata scegliendo tra quella semplice, plurima o sistematica e se giocare in abbonamento. Si può poi giocare anche all’Extra Million Day, concorso aggiuntivo al quale si può partecipare solamente puntando un altro euro. Anche in questo caso sono cinque i numeri da scegliere e vanno decisi tra il 1 e il 55 anche per questo secondo concorso. In questo caso saranno estratti sui 50 non vincenti del gioco principale. Dunque è possibile vincere in entrambi i concorsi.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

5 – 20 – 26 – 37 – 49

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

1 – 15 – 25 – 32 – 41

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

