Estrazione Million Day: numeri vincenti/ In arrivo le nuove cinquine di oggi 24 gennaio 2024

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: NUOVE ESTRAZIONI IN ARRIVO…

Il concorso del Million Day ci fa compagnia ogni giorno, 365 giorni all’anno: quest’anno, che è bisestile, non farà ovviamente sconti e si allungherà un giorno in più. Questo fortunato concorso è particolarmente facile ed intuitivo: basterà scegliere 5 numeri, compresi tra l’1 e il 55, e puntare su questi un euro. C’è poi anche un’occasione in più per giocare anche ad un concorso aggiuntivo, quello dell’Extra Million Day. In questo caso i numeri da scegliere sono sempre 5 e allo stesso modo, come per il gioco principale, dovranno essere scelti tra l’1 e il 55: in questo caso saranno però estratti sui 50 non vincenti del gioco principale. Dunque, si tratta di due concorsi complementari: vincere in uno non vuol dire necessariamente non vincere nell’altro!

Come ci dice lo stesso nome del gioco, il massimo premio in palio è quello da un milione di euro ma non è di certo l’unico: al concorso del Million Day si può infatti vincere già indovinando due numeri ma ovviamente il premio salirà quando verranno indovinati più numeri. L’ambizione di tutti è quella di portare a casa la somma a sei zeri ma non è di certo un’impresa così scontata: l’ultima volta a riuscirci è stato un giocatore di Milano, il 9 gennaio. Il giorno prima la stessa sorte era capitata ad un giocatore di Rende, in provincia di Cosenza. Al momento questi due sono gli unici fortunati del mese di gennaio: riuscirà qualcun altro, prima dell’uscita del mese, a mettere a segno la maxi vincita?

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13

MILLION DAY: 13 – 22 – 23 – 26 – 46

EXTRA MILLION DAY: 5 – 15 – 37 – 40 – 55

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: 11 – 14 – 44 – 45 – 54

EXTRA MILLION DAY: 9 – 10 – 23 – 24 – 53

(I numeri vincenti del concorso MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

