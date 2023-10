Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Le cinquine di oggi, martedì 17 ottobre 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: LA NUOVA ESTRAZIONE IN QUESTO MARTEDÌ

Come ogni giorno, anche in questo 17 ottobre 2023 siamo in attesa delle estrazioni del Million Day e del concorso ad esso associato, l’Extra Million Day. Si tratta di un gioco che permette di diventare milionari puntando su cinque numeri, che come al solito saranno estratti nei concorsi delle 13.00 e delle 20.30, due al giorno. Come di consueto, l’obiettivo dei giocatori è quello di indovinare i cinque numeri: questi vanno scelti tra l’1 e il 55 e la speranza è che coincidano con quelli fortunati.

Chi riuscirà ad indovinarli porterà a casa un milione di euro per il Million Day e 100 mila euro per l’Extra Million Day. Questo secondo è un concorso aggiuntivo al quale si può giocare aggiungendo un altro euro rispetto a quello del gioco principale.

MILLION DAY, COME GIOCARE

Come abbiamo detto, per giocare al Million Day e all’Extra Million Day bisogna scegliere 5 numeri sui primi 55, dunque dovranno essere compresi in questo range. Per entrambi i concorsi dunque basterà scegliere questi cinque numeri e poi aspettare l’estrazione scelta, sperando che siano quelli vincenti. I numeri dell’Extra Million Day sono scelti su quelli non vincenti del concorso principale: dunque si può vincere ad entrambi. Al gioco aggiuntivo, ricordiamo che si può partecipare aggiungendo un euro rispetto alla giocata principale. Questo può regalare fino a 100.000 euro.

Non è tutto: si dovrà poi scegliere se effettuare una giocata semplice, alla quale si concorre con una singola compilazione della schedina. Anche in questo caso bisogna scegliere 5 numeri, compresi tra 1 e 55, al costo di 1€. Si può anche giocare in abbonamento fino ad un massimo di 20 estrazioni. Esiste poi la giocata plurima che consente di inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole, ognuna di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi. Ci si può abbonare ad un massimo di 5 estrazioni e il costo è un euro. Infine c’è la giocata sistemistica che permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 17 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13.00

4 – 23 – 25 – 44 – 45

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 17 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13.00

5 – 12 – 36 – 49 – 55

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 17 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 17 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

