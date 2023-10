Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Le cinquine di oggi, mercoledì 18 ottobre 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: LA NUOVA ESTRAZIONE IN QUESTO MARTEDÌ

Mercoledì 18 ottobre 2023 e come ogni giorno accade, siamo in attesa di conoscere gli esiti delle estrazioni del Million Day e del concorso ad esso associato, l’Extra Million Day. Ricordiamo che il gioco permette, indovinando tutti i numeri, di diventare milionari. Sono cinque i numeri sui quali puntare, che come al solito saranno estratti nei concorsi delle 13.00 e delle 20.30, due al giorno. L’obiettivo dei giocatori è ovviamente quello di indovinare i cinque numeri per portare a casa il massimo della posta in palio.

Questi numeri vanno scelti tra l’1 e il 55: la speranza di ogni partecipante al concorso è ovviamente quella che tali numeri coincidano con quelli estratti in una delle due estrazioni. Se per il Million Day c’è in palio un milione di euro, ricordiamo che invece per l’Extra Million Day, concorso ad esso associato, il premio massimo è di 100 mila euro. Questo secondo è un concorso aggiuntivo: si può partecipare puntando un altro euro rispetto a quello principale.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: LE MAXI VINCITE

In questa nuova estrazione del Million Day, come sempre, l’obiettivo dei giocatori è quello di portare a casa un milione di euro, maxi cifra che regalerebbe una gioia immensa in grado di cambiare la vita. L’ultima volta che un giocatore è riuscito a portare a casa una grande somma è stato il 14 ottobre, ad Alessandria, con i numeri 3, 5, 6, 17 e 31. Si è trattato della prima vincita del mese di ottobre considerando che quella precedente era arrivata solo un mese prima, a Borgo Val di Taro, il 16 settembre. Sempre a settembre avevano però vinto anche altri due giocatori, a Roma il 14 e sempre a Roma, ma con una giocata online, il 1 settembre. Solo una vittoria, invece, nel mese di agosto, a Sirmione, il 19 del mese

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 18 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13.00

4 – 10 – 18 – 25 -43

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 18 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13.00

2 – 16 – 35 – 39 – 40

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 18 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 18 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

