Estrazione Million Day/ Numeri vincenti oggi giovedì 23 marzo 2023

MILLION DAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Manca davvero pochissimo all’entrata in scena dell’estrazione dei numeri vincenti di Million Day ed Extra MillionDay di oggi, giovedì 23 marzo 2023! Per sopportare meglio la frenesia dell’attesa e la stanchezza di una settimana lavorativa che sta per volgere al termine, possiamo approfittarne per studiare le statistiche di gioco e cercare di scoprire le prossime mosse dei numeri in gara.

Iniziamo a vedere la top five dei numeri frequenti, quelli che sono stati pescati più volte negli ultimi cinquanta sorteggi. Nel Million Day abbiamo il 52 con 40 presenze, il 51 e il 53 che hanno accumulato 41 estrazioni a testa, il 26 con 42 sorteggi e il 9 ancora in testa con le sue 49 partecipazioni. Tra i grandi favoriti dell’Extra MillionDay abbiamo il 7, il 19, il 22 e il 32 con 42 presenze ciascuno, infine il 46 con un leggero stacco a 44 turni.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Si può continuare a giocare al Million Day e all’Extra MillionDay fino alle 20.20, dopodiché ci sarà in breve stop per permettere l’estrazione dei numeri vincenti alle 20.30. Infine, dalle 20.35 le giocate riprenderanno per consentirvi di puntare sui vostri numeri del cuore in vista del concorso di domani.

Passiamo adesso a capire quali sono i numeri ritardatari, a caccia dei primi che potrebbero rompere la lunga catena di assenze. Partendo anche in questo caso dal Million Day, i grandi assenti sono il 27 che manca all’appello da 30 turni, il 17 che latita da 31 serate, il 24 che manca da 32 estrazioni, il 34 che ha già collezionato 36 assenze e il 33 che tocca il record di 51 turni mancati. Nella variante di gioco Extra MillionDay ecco il 29 con 32 assenze, il 4 con 36 mancate estrazioni, il 9 che latita da 42 sorteggi, il 36 con 47 assenze e il 45 che ha saltato 51 serate.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 23 MARZO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 23 MARZO 2023

–

