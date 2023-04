Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 30 marzo 2023: le cinquine

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI

È arrivata l’ora di scoprire i numeri vincenti del Million Day e dell’Extra Million Day di oggi, giovedì 30 marzo. Ricordiamo che con un solo euro si può vincere fino a un milione di euro. Da inizio anno sono state 11 le persone fortunate: per portare a casa un milione basterà indovinare tutti e 5 i numeri vincenti. La schedina va conservata, così come la ricevuta della giocata online. Basterà poi attendere le 20.30, quando verranno estratti i numeri, per sapere se la propria giocata è vincente o meno. Scopriamo adesso i fortunati numeri di quest’oggi, 30 marzo: la giocata si può poi controllare online sul sito Million Day, oppure sull’app MyLotteries e sul sito Agenzia Dogane e Monopoli.

MASSIMO AMBROSINI E LA MOGLIE PAOLA/ "Nostro figlio ha diabete, non potrà guarire"

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY, I NUMERI RITARDATARI

Come scegliere quali numeri giocare al Million Day? Possiamo affidarci alle statistiche, andando ad analizzare i numeri ritardatari. In assoluto, il 36 non si vede da 23 estrazioni, così come il 15. Il numero 10 non esce da 18 volte. Il numero 6 non si vede da 16 estrazioni e il 33 da 10, così come il 7. 8 assenze per il 52 e il 24 mentre sono 7 quelle del 47 e dell’8. Per il Million Day, sono 59 le assenze per il 33, 44 quelle del 34, 40 del 24. 34 assenze per il 42 e 31 per il 10. Per l’Extra Million Day 55 assenze per il 36, 32 per il 19, 26 per il 15, 25 per il 27 e 23 per il 5.

AMICI 2023, GIANMARCO PETRELLI E MEGAN RIA SI SONO LASCIATI?/ "Siamo innamorati"

MILLION DAY: ESTRAZIONE 30 MARZO 2023

Siamo arrivati come ogni giorno all’appuntamento con il Million Day e dell’Extra MillionDay, i giochi a premi che permettono di vincere fino a un milione di euro. Per portare a casa la maxi cifra basterà puntare un solo euro e seguire poche e semplici regole, come quella di scegliere i numeri preferiti, sperando che siano quelli vincenti. È possibile giocare al Million Day sul sito dedicato al concorso o sull’app MyLotteries o ancora recandosi in una ricevitoria Sisal.

Sono tanti ogni giorno i fortunati che vincono premi ricchissimi al Million Day, come accaduto anche in questo 2023. L’ultimo è stato lunedì 13 marzo: un fortunato giocatore di Ivrea, in provincia di Torino, in Piemonte. Dall’inizio dell’anno in corso sono 11 le vincite milionarie e 246 dal lancio del MillionDay.

Piccolo G: "Amici mi ha cambiato"/ "Federica? Spero di dire presto che è vero amore"

MILLION DAY: COME SI GIOCA?

Il Million Day e l’Extra MillionDay permettono quotidianamente di vincere fino a un milione di euro. La maxi cifra si può vincere con una semplice giocata da un euro: servirà scegliere 5 numeri tra l’1 e il 55, abbinando la giocata a quella dell’Extra Million Day. Sarà poi necessario aspettare l’estrazione delle 20:30. Avanzare la propria scommessa è semplice: basterà farlo nelle ricevitorie Sisal, oppure online sul portale dedicato o sull’app MyLotteries. Al Million Day si può inoltrare la giocata singola, che costa appena 1 euro e permette di vincere fino ad un milione, ma non soltanto.

È possibile anche avanzare la giocata plurima, per chi non sa quali 5 numeri scegliere: così facendo si potranno indicare più cinquine, sempre al costo di 1 euro l’una. Non dimentichiamo poi la giocata sistemica, dedicata a giocatori che vogliono puntare più volte sugli stessi numeri. Per partecipare all’Extra Million Day, invece, basterà puntare un euro in più e partecipare a un’estrazione sui restanti 50 numeri.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 MARZO 2023

1 – 24 – 31 – 44 – 48

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY DELL’ESTRAZIONE OGGI 30 MARZO 2023

10 – 28 – 41 – 54 – 55

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA