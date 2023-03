Million Day, numeri vincenti/ Scopri l’estrazione di oggi 28 marzo 2023

MILLION DAY: ESTRAZIONE 28 MARZO 2023

Torna anche oggi, puntuale come sempre, l’appuntamento con le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, i giochi a premi che potrebbero fruttare ad un fortunato scommettitore fino ad 1 milione di euro di montepremi! Giocare è veramente facilissimo, ed in generale sembra che le possibilità di vincita non manchino affatto, come dimostra il fatto che dal lancio del gioco, a febbraio 2018, sono stati assegnati ben 246 premi milionari.

Donnamaria e Fiordelisi: salta l'intervista a Verissimo?/ Spunta il retroscena, ma...

Rimanendo nel 2023, invece, la Dea Bendata sembra aver preso in simpatia i giocatori del Million Day e dell’Extra MillionDay, ed infatti sono stati assegnati ben 11 milioni in tutta Italia. L’ultimissimo vinto è datato 13 marzo, con una scommessa piazzata da Ivrea, in provincia di Torino, mentre il precedente risale al 6 marzo quando a vincere è stato un giocatore di Comacchio, in provincia di Ferrara. L’ultima vittoria del montepremi dell’Extra Million Day, invece, risale al 15 febbraio con una scommessa fatta da Nocera Inferiore, in provincia di Salerno.

Edoardo Donnamaria, dopo il GF Vip torna su Radio Zeta/ L'annuncio: "Sono emozionatissimo"

MILLION DAY: COME GIOCARE

Mentre attendiamo l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay, recuperiamo rapidamente le semplicissime regole di questi giochi, in modo da dare una panoramica completa a tutti i possibili, futuri, giocatori! Per vincere occorre indovinare la cinquine estratta, scegliendo i propri numeri tra l’1 e il 55. Si può giocare online sul sito dedicato, oppure in una ricevitoria Sisal, o ancora con l’applicazione MyLotteries.

Ai giocatori del Million Day è data la possibilità, con la giocata singola, di puntare su 5 numeri al costo di appena 1 euro. Se, invece, si fosse indecisi sulla cinquina, con la giocata plurima si possono puntare più serie da 5 numeri, al costo sempre di 1 euro l’una. Infine, tra le modalità di gioco vi è anche quella sistemica, con cui scegliere tra i 6 e i 9 numeri, indicando anche il sistema con cui elaborare tutte le possibili cinquine. Inoltre, raddoppiando la propria scommessa si può accedere anche all’Extra Million Day, una seconda estrazione fatta escludendo i primi 5 numeri estratti.

Oriana sbotta al GF Vip: "Scoccata da Nikita!"/ "Lancia colpi bassi e sminuisce le altre ragazze"

NUMERI FORTUNATI NEL MILLION DAY

Approfondendo un po’ il Million Day e l’Extra MillionDay, i nuovi giocatori potrebbero chiedersi se esistano dei numeri fortunati, o sfortunati, che possano dare un’indicazione su cosa puntare. Il sito dedicato a questo gioco ci viene, fortunatamente, incontro tenendo conto degli esiti delle ultime 50 estrazioni e di quali numeri sono stati estratti più volte. Per esempio, nel gioco classico svetta il 9, presente ben 48 volte. Seguono, a distanza, il 30 e il 26 con le loro 43 presenze a testa, marcati stretti dal 53 (a quota 41 estrazioni) e dal 52 (con 40 presenze). Nell’ambio dell’Extra Million Day, invece, la top five dei numeri fortunati vede le prime quattro posizioni occupate da 46, 22, 19 e 1, tutti estratti 42 volte l’uno, mentre l’ultimo è il 32 (estratto 41 volte).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 28 MARZO 2023

27 – 43 – 48 – 53 – 55

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 28 MARZO 2023

4 – 25 – 29 – 32 – 42

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA