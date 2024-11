Finalmente Claudia Ciampa dopo più di due mesi potrà riabbracciare il figlio Ethan che fu rapito quando aveva solamente 7 mesi dal padre – di origine americana – da Piana Del Sorrento: un vicenda che era inizialmente circolata sui social e che è salita agli albori della cronaca grazie alla trasmissione ‘Chi l’ha visto‘ che aveva raccolto la testimonianza e gli appelli della disperata madre, attivando la classica macchina di segnalazioni e denunce. Già da subito Claudia aveva supporto che il piccolo Ethan fosse stato portato dal padre in America e grazie al rapidissimo intervento della Farnesina che ha mobilitato le autorità statunitensi, l’ipotesi è stata confermata e il piccolo – finalmente – individuato.

Partendo proprio dalle ultimissime novità, poche ore fa è stata data la positiva notizia del ritrovamento di Ethan, individuato in compagnia del padre – e fortunatamente in ottime condizioni di salute – in California: consegnato il piccolo alle autorità dopo averne verificata l’identità, un giudice americano ne ha immediatamente disposto l’affido esclusivo alla madre che domani si recherà a Los Angeles per mettere la parola fine a questa dolorosa vicenda.

La scomparsa del piccolo Ethan, rapito dal padre fuggito negli USA: cosa è successo

Insomma, il piccolo Ethan tornerà al sicuro tra le braccia della madre Claudia Ciampa nelle prossime ore, ma seppur lei ci tenga ad esprimere la sua (ovvia) felicità alla notizia ricevuta, ha anche voluto porre l’accento sul fatto che “mi attendono ancora molte udienze ed adempimenti di carattere legale e burocratico” prima di lasciarsi – verrebbe da dire, finalmente – tutto definitivamente alle spalle; ringraziando contestualmente anche la Farnesina, le autorità e le istituzioni italiane che si sono mosse per restituirle al più presto il suo piccolo.

Mentre tornando indietro con la mente, vale la pena ricordare al volo che la scomparsa (o meglio, in rapimento) di Ethan risale allo scorso 30 agosto quando la madre e il padre – separati da tempo – si trovavano entrambi in quel di Piana di Sorrento per trascorrere l’estate: quel giorno il padre andò a prendere il piccolo per un incontro programmato di poche ore, ma scaduto il tempo la madre aveva raccontato di aver avuto fin da subito il sospetto che sarebbe successo qualcosa; scoprendo solo più tardi che “era partito già alle 10 del mattino con un volo da Brindisi a Londra” sparendo nel nulla.