Ethan Torchio è fidanzato?/ Paparazzato con una misteriosa Laura

Ethan Torchio dei Maneskin ha una ragazza?

Ethan Torchio dei Maneskin è fidanzato? Il batterista dei Maneskin è stato paparazzato con una bellissima ragazza di nome Laura. Una notizia che arriva dopo la storia confermata dal leader Damiano David con influencer Giorgia Soleri e quella di Thomas Raggi con Lavinia Albrizio, a conferma che la vita sentimentale della band rivelazione degli ultimi anni procede alla grande. Anche Ethan, infatti, ha trovato l’amore tra le braccia di una misteriosa ragazza di nome Laura. In tanti, infatti, si chiedevano se Ethan fosse fidanzato oppure no dopo considerando che la band nel giorno di poco più di 12 mesi ha rivoluzionato la propria carriera.

La vittoria al Festival di Sanremo 2021 li ha portati all’Eurovision Song Contest 2021 dove hanno trionfato con “Zitti e buoni” conquistando dapprima l’America e poi il resto del mondo. La band è stata scelta per l’apertura del concerto dei Rolling Stones, ha trionfato ai Mtv Emas fino alla recente partecipazione al Festival di Cannes dove hanno presentato il nuovo brano, colonna sonora del film Elvis.

Ethan Torchio e Laura: chi è la misteriosa fidanzata?

Che dire, la carriera dei Maneskin è diventata mondiale. La band romana vive un momento davvero pazzesco e i riflettori si sono accesi anche sulle loro vite private. Ethan Torchio dei Maneskin è fidanzato? E’ bastato davvero poco per accendere la curiosità dei fan quando sulla pagina Instagram Maneskinfan_Ukr è stata pubblicata una foto del batterista dei Maneskin in compagnia di una misteriosa ragazza. Chi è questa ragazza? E soprattutto è lei la fidanzata di Ethan?

La foto vede Ethan Torchio, batterista dei Maneskin, in compagnia di una ragazza. I due si abbracciano e della ragazza si intravedono solo dei lunghissimi capelli biondi e mossi. Stando alle pochissime indiscrezioni trapelate, la misteriosa ragazza dovrebbe chiamarsi Laura, ma i fan più attenti della band sono convinti che sia solo un’amica o forse una parente di Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin. Quale sarà la verità? Intanto Ethan parlando del suo privato ha dichiarato: ” c’è, come dire, un po’ più di possibilità, e sono attenzioni che fanno piacere. Ma io voglio rimanere concentrato sulla musica. Almeno per un po’”.

