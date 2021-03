Ethan Torchio, Maneskin: chi è?/ Figlio di un regista, è cresciuto sotto i riflettori

È Ethan Torchio il musicista più misterioso dei Maneskin, la band romana vincitrice di Sanremo con il brano Zitti e buoni. Le informazioni su di lui sono decisamente scarne, rispetto a quelle che circolano sugli altri componenti del gruppo, in primis Damiano e Victoria. Di fatto, Ethan non è che l’ultimo arrivato: la formazione originaria dei Måneskin comprendeva soltanto Thomas, Victoria e Damiano, mentre Torchio si è aggiunto nel momento in cui i tre hanno sentito la necessità di includere un batterista. Ethan li ha incontrati rispondendo a un semplice annuncio su Facebook: da lì in poi, i quattro hanno iniziato a esibirsi insieme stabilendo fin da subito un buon feeling artistico.

Ethan Torchio, la famiglia e la passione per la batteria

Ethan Torchio è abituato a stare sotto i riflettori: suo padre è un regista, e da piccolo lo portava spesso sul set dei film e dei documentari che girava. “Dai 10 ai 15 anni ero sempre sul set con papà. La vena artistica viene da lì, forse”, ha dichiarato in un’intervista del 2019 a Cosmopolitan. E la batteria, invece? “È da quando sono piccolo, mi raccontano, che tamburello su tutto: con le posate, sui piatti, sui mobili, sul muro. Così a 5 anni mi hanno regalato una batteria. Per un po’ è stata in uno scatolone, poi durante un trasloco l’ho ritrovata. L’ho tirata fuori: non era scontato avere uno strumento così bello, ho voluto approfittarne e ho cominciato a suonare per davvero. La tenevo in casa del babbo, in campagna, in provincia di Frosinone. Era in camera mia: quando dovevo suonare, prendevo un materasso e lo mettevo davanti alla porta, così attutiva il rumore. Ci stava perfettamente”.

Ethan Torchio parla del suo rapporto con gli altri componenti della band

Quanto al rapporto con Damiano, Victoria e Thomas, Ethan Torchio sostiene di andare d’accordo con tutti. “Damiano è molto testardo, ma anche molto determinato a raggiungere i suoi obiettivi. Vic è una delle persone più simpatiche del mondo, fa battute esilaranti. E poi è una problem solver, ha una mente supersmart. E Thomas è molto vivo, non si fa problemi. Il compagno ideale”. Dalle fan, Ethan è molto apprezzato per il suo strano fascino da ‘indiano d’America’, con la carnagione scura e i capelli lunghissimi: “Sono attenzioni che fanno piacere. Ma io voglio rimanere concentrato sulla musica. Almeno per un po’”, assicura.



