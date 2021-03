Maneskin, “Zitti e buoni”/ L’anima rock alla conquista di Sanremo 2021? Televoto decisivo

Nella quarta e penultima serata del Festival di Sanremo 2021 i Maneskin sono entrati in scena dopo una meravigliosa e raffinata Malika Ayane. Si è percepita subito la diversità dall’abbigliamento della band, petto nudo e trucco per il leader, outfit provocante e provocatorio per gli altri membri. Un primo colpo d’occhio ha riportato molto agli anni Settanta, quando i rocker, belli e maledetti, facevano impazzire migliaia di ragazzine urlanti e sognanti.

La canzone dei Maneskin in gara, “Zitti e buoni”, è pienamente nello stile di questo gruppo, gridata e cantata con quel tono graffiante e riconoscibile, ma ha avuto non pochi problemi in quanto accusata di plagio; la casa discografica Sony Music, che segue i Maneskin, ha messo a tacere le accuse con una perizia che riportava il brano ben lontano da quello di Anthony Laszlo, dal titolo “F.D.T”. Il brano comunque è piaciuto subito sia alla critica che al pubblico, così come l’esibizione della band, sempre aggressive, sempre al top, molto strong.

MANESKIN, L’ANIMA ROCK PREMIATA DALLA SALA STAMPA

Il testo di “Zitti e buoni” rispecchia molto lo stile di scrittura del frontman dei Maneskin, con parole impetuose ed un messaggio chiaro di ribellione, ma anche di redenzione, di forza, di voglia di andare oltre senza compromessi o rinunce. Tutto, nell’esibizione, compresa la scenografia, si adatta alle caratteristiche della band lanciata da X Factor che conosciamo e tanto amiamo, che magari sembra troppo per un palco che strizza l’occhio alla tradizione, ma che è comunque un buon punto per proporre il cambiamento o la novità.

Vestiti da Etro, i Maneskin sono pronti a lanciare il nuovo disco “Teatro d’ira – Vol. I”, disponibile dal 19 marzo 2021. L’album è stato interamente scritto dai quattro componenti della band ed è stato registrato in presa diretta, con un rimando alle atmosfere analogiche dei botole anni Settanta. Come da tradizione del gruppo, il discorso è tutto suonato, crudo, contemporaneo e capace di rappresentare lo stile e il sound della band.



