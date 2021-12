Ethan Torchio, Maneskin: mano sulla pancia della fidanzata/ Un bambino in arrivo?

Un periodo di successo per tutti i membri dei Maneskin che sono anche diventati meno restii ad apparire in pubblico e a svelare qualcosa della propria vita privata. Il settimanale Chi ha scovato il batterista della band Ethan Torchio a pranzo con la sua fidanzata in un ristorante a Roma. Come riportato dal settimanale Ethan e la sua fidanzata, di cui i due ragazzi non hanno voluto specificare il nome, sono apparsi cordiali con i fotografi lasciandosi andare a qualche chiacchiera con i fotografi.

Un gesto fatto dal batterista durante il pranzo incuriosisce particolarmente gli appassionati di storie rosa: il ragazzo dopo aver visto un’immagine sul cellulare della compagna posa una mano sul suo ventre, appare dunque legittimo chiedersi se ben presto potrebbe arrivare un nuovo componente della band.

Ethan Torchio e la fidanzata: un bambino in arrivo?

Dopo il pranzo Ehan Torchio e la sua dolce metà, parlando con i fotografi non hanno né confermato né smentito la notizia ipotizzata in merito ad una presunta gravidanza, ma la ragazza da una notizia su di sé sostenendo che recentemente i fotografi si siano appostati anche sotto casa di sua sorella.

Il settimanale ha rivelato come i fotografi nominati dalla ragazza si siano appostati sotto casa della fidanzata di Victoria De Angelis, è quindi possibile che Ethan Torchio sia impegnato con la “cognata” di Victoria? Non ci sarebbe nulla da stupirsi, dato che i Maneskin hanno più volte ammesso di sentirsi tutti una grande famiglia…

