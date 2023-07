Etichetta “hamburger veg” vietata su prodotti senza carne/ La proposta della Lega in Senato

Il governo italiano ha proposto che vengano vietate le etichette con scritta la parola “hamburger” o simili su prodotti di origini vegetali che vengono trasformati. Stando a quanto riferito dal sito dell’agenzia di stampa italiana Ansa, la proposta è stata effettuata dal partito della Lega, presentando presso la 9° Commissione del Senato un documento a firma di Gian Marco Centinaio e Giorgio Maria Bergesio. Obiettivo, per vietare appunto l’utilizzo di nomi che facciano riferimento alla carne, ma su prodotti che di fatto con essa non hanno nulla a che fare, come ad esempio i famosi “hamburger veg”, composti da prodotti di origine vegetale come la verdura.

AGRICOLTURA/ L'Ue segue l'Italia e apre alle nuove tecniche genomiche

Si tratta di una norma, aggiunge ancora l’ansa, che si inserisce in un disegno di legge dell’esecutivo Meloni che intende impedire la produzione e la commercializzazione di mangimi e alimenti sintetici, la famosa carne prodotta in laboratori verso cui da tempo numerosi esponenti della politica, del food e della salute, stanno facendo le barricate. A comunicare la notizia sono stati gli stessi Centinaio e Bergesio, vicepresidente del Senato e senatore della Lega.

DIETRO IL MANCATO ACCORDO SUL GRANO/ Il "no" della Russia agli affari di Turchia e Cina e il ponte di Kerch

ETICHETTA HAMBURGER VEG VIETA: LE PAROLE DI CENTINAIO E BERGESIO

“Grazie a questa norma, non potremo trovare più sugli scaffali dei nostri supermercati etichette con nomi come ‘bistecca di soia’ o ‘di tofu’, ‘hamburger veg’, ‘mortadella vegana’ o altri”, spiegano i due esponenti del Carroccio, “Si tratta di denominazioni che ingannano i consumatori, che possono convincersi di acquistare prodotti che contengono anche proteine di origine animale, quando invece non è così. Con l’approvazione del nostro emendamento, quindi, assicuriamo il diritto a una informazione corretta dei cittadini per tutelare la loro salute e i loro interessi, ma riconosciamo e difendiamo anche il valore culturale, socio-economico e ambientale dei nostri prodotti zootecnici e delle imprese produttrici. Siamo convinti infatti che chi vende prodotti con etichette ambigue compia una concorrenza sleale. Anche per questo, con la nuova norma rischierà pesanti sanzioni”.

Adolfo Urso/ “Piano anti-inflazione, prezzi calmierati per prodotti alimentari e di largo consumo”

“Adesso ci auguriamo che il testo arrivi presto in Aula a Palazzo Madama, per poi completare il proprio iter alla Camera. Per la Lega, la corretta informazione sulla composizione degli alimenti è fondamentale per tutelare consumatori e imprese, sia quando si tratta di smascherare allarmi infondati (come il Nutriscore o le etichette irlandesi sul vino) sia quando bisogna distinguere prodotti originali da copie più o meno ingannevoli. Questo emendamento dimostra che il nostro impegno in tal senso rimane e va avanti”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA