Ettore Bassi è un attore italiano abbastanza noto nella televisione italiana. La showgirl e attrice Alessia Fabiani ha parlato anche di lui durante la trasmissione Storie di Donne al Bivio, programma che andrà in scena nel weekend. Tanti i temi trattati ed anche conferme riguardo un presunto o meno flirt tra l’attore e la showgirl. Ma andiamo a vedere chi è Alessia Fabiani.

Ettore Bassi nasce a Bari il 16 Aprile 1970 e da giovane si diletta in un lavoro come animatore turistico. Nel 1991 debutta però nel mondo dello spettacolo partecipando a Piacere RaiUno. L’anno dopo vince il premio di ‘Più bello d’Italia’ e nel 1993 diventa conduttore della nota trasmissione Rai Lo Zecchino d’Oro.

Non solo conduttore perchè negli anni vediamo Ettore Bassi alle prese con diverse serie tv piuttosto conosciute, partecipa con ruoli importanti ad Un Posto al Sole e in molti lo ricordano come il maresciallo Andrea Ferri in Carabinieri. Partecipa anche alla serie Rex. Ha un gran legame con la religione, lavora alla Giornata Mondiale della Gioventù del Giubileo e impersona anche San Francesco in una serie tv Rai.

L’amore per il teatro e non solo: le passioni di Ettore Bassi

Ricordiamo Ettore Bassi per il suo lavoro come conduttore o protagonista di fiction tv ma l’uomo è anche un grande appassionato di teatro e ha lavorato in questo mondo dal 1996 al 2019. Proprio in quell’anno abbiamo visto l’uomo protagonista nel noto programma tv Ballando con le Stelle dove – insieme ad Alessandra Tripoli – ottiene un ottimo secondo posto.

Nel 2009 l’uomo ha sposato la storica fidanzata Angelica Riboni dalla quale ha avuto tre figlie: Olivia, Amelia e Caterina. I due divorziano e la donna accusa a più riprese l’uomo di mancato sostegno sia economico che di apporto per le figlie. In Storie di Donne al Bivio a quanto pare Alessia Fabiani ha svelato alcuni flirt inediti e tra questi una storia con Ettore Bassi.

Non ci sono foto o scatti della coppia insieme ma sappiamo che i due hanno girato insieme il film La Vita Dispari, girato proprio nel 2009. Che si tratti di un vero e proprio amore o di un flirt sul set sarà la donna a svelarlo con un nuovo curioso gossip che sicuramente sembrerebbe tirare in ballo il noto attore.