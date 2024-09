Eugenio Colombo torna a Uomini e donne? No, ma strizza l’occhio al Grande Fratello

Nel futuro del deejay ed ex tronista Eugenio Colombo potrebbe esserci posto per una nuova avventura in un reality dopo l’esperienza nel dating show di Maria De Filippi, Uomini e donne. Eugenio Colombo ha infatti concesso una intervista al magazine Eva 3000, dove si è espresso riguardo alla possibilità di rifare capolinea nella trasmissione, un’idea che per il momento non sembra stuzzicarlo più di tanto: “In amore ho sempre dato il 100% ma ora sono più esigente, non mi accontento più e cerco una persona che mi dia le stesse cose”

Per questo tornare a Uomini e donne è un’ipotesi difficilmente realizzabile per Eugenio Colombo, che alla rivista ha raccontato di soffrire ancora per l’ex fidanzata, troppi ricordi legati a lei che potrebbero riportarlo con la mente al passato, proprio quello che il deejay vorrebbe evitare. E quindi prendere in considerazione l’idea di approdare in un nuovo programma potrebbe essere la soluzione giusta, magari il Grande Fratello, e nella Casa potrebbe trovare un nuovo amore: “In fondo in passato è già successo” ha ammesso Eugenio Colombo.

Uomini e donne, Eugenio Colombo rivela: “Sono concentrato sul lavoro”

Tanti impegni professionali e novità stanno tenendo la mente di Eugenio Colombo ben concentrata sul futuro, l’ex volto di Uomini e donne ha confessato tra le colonne di Eva 3000 di essersi tuffato a pieno sul lavoro: “Sono in una fase della mia vita in cui sono molto concentrato su quello che è il mio lavoro, mi serve qualcosa che apporti del valore aggiunto alla mia vita, forse in amore non ho ancora trovato la persona che mi faccia fare quel salto di qualità” ha ammesso l’ex tronista.

Eugenio Colombo attualmente non è fidanzato dopo la fine della relazione con Francesca Del Taglia, nata proprio sotto i riflettori della trasmissione.