Tra Eugenio Gallavotti, ex marito Oriella Dorella, e la ballerina una storia d’amore senza lieto fine

Direttore di Elle e giornalista, Eugenio Gallavotti è stato l’ex marito Oriella Dorella. Tra i due c’è stata una storia d’amore piuttosto dolorosa dato che lui ha lasciato la donna all’improvviso facendola soffrire moltissimo. Oriella Dorella, famosa ballerina classica ha sempre sognato di costruire una famiglia, dato che nella sua vita non ne ha mai avuta una. Con lui era perfino arrivata ad adottare due splendidi bambini, ma il sogno di una vita si è infranto all’improvviso, dato che lui è uscito improvvisamente di casa senza più tornare.

Lui, noto giornalista che ha lavorato anche per Oggi, aveva preso la decisione insieme alla donna di adottare due ragazzi, dato che con Oriella Dorella non arrivavano figli naturali. Dopo il suo addio improvviso alla famiglia, l’ex ballerina ha dovuto crescerli completamente da sola, mentre nel frattempo Eugenio Gallavotti si è rifatto una vita con un’altra donna, Silvia. Da lei ha avuto anche un figlio di nome Giorgio, del quale purtroppo si sa ben poco. Oriella in ogni caso non ha mai voluto arrendersi alle difficoltà della vita, anzi, si è rialzata e ha ripreso in mano le redini della famiglia diventando un punto di riferimento per i figli adottivi Marcos e Moises dimenticando con fatica l’ex Eugenio Gallavotti.

Eugenio Gallavotti, Oriella Dorella parla di lui senza mezzi termini: “Mi ha spezzato il cuore senza pietà”

Tutti conoscono la splendida Oriella Dorella, che ha dedicato la sua vita alla danza ma non solo. La donna si è anche sacrificata non poco per la famiglia, e anche da giovane ha vissuto forti traumi con sua madre e suo padre, che si sono separati quando lei aveva solo nove anni. La ballerina ricorda quei momenti come un vero trauma che ha lasciato una ferita sempre aperta nella sua vita. Ferita che poi si è fatta ancora più grande dopo il matrimonio con Eugenio Gallavotti. Durante diverse interviste ha infatti dichiarato che il marito “è uscito un attimo e poi non è più tornato”.

Eugenio Gallavotti classe 1956 è laureato in Lettere e ha iniziato la sua carriera giornalistica con il Corriere della Sera, per poi approdare a Elle, a Oggi e al settimanale Gente. Punto di riferimento nel settore della comunicazione, Eugenio Gallavotti ha anche insegnato come professore alla Iulm di Milano. Numerosi sono i saggi che ha pubblicato, come “La scuola fascista di giornalismo” o le fiabe, tra cui una versione rivisitata de “Il Lago Dei Cigni”.