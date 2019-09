Eurogames 2019, Giochi senza frontiere/ Pagelle 2a puntata: classifica e vincitore

Il nuovo-vecchio programma di Canale 5 piace. Eurogames 2019, revival di Giochi senza frontiere, rappresenta una boccata d’aria fresca in un palinsesto che, di fresco e “nuovo”, finora, aveva avuto ben poco. Certo, fa un po’ sorridere che Giochi senza frontiere sia di fatto la “nuova frontiera” di una rete sempre più monopolizzata dai reality; in ogni caso, è bello (ri)vedere uno show divertente e rilassato con in più l’elemento della competizione. Perché non è affatto detto che pur di essere competitivi si debba rinunciare a quell’eleganza e a quella sportività che ritroviamo appieno in questo format. La competitività in oggetto si applica sia all’interno che all’esterno di Eurogames, sia – cioè – nelle sfide tra nazioni sia in quelle degli ascolti. La conduttrice Ilary Blasi ha dichiarato di essere pronta a correre un rischio, pur di riportare in tv quello stile anni Novanta che oramai si è perso del tutto. Un rischio che ha già corso con la prima puntata e che purtroppo non è riuscita a sventare: i dati Auditel, infatti, non sono stati entusiasmanti.

Eurogames 2019, Giochi senza frontiere: pagelle Grecia, Russia e Italia

La seconda puntata di Eurogames 2019 è andata in onda ieri sera. Tante le manche previste per le sei nazioni, incluso il fil rouge e il pallodromo che si ripetono ogni serata. Dopo la vittoria della Germania, questa volta è la Russia ad aggiudicarsi il primo posto sul podio. Non è stato un trionfo annunciato: fino quasi all’ultimo, la Grecia si è dimostrata capace di tenere banco e di tenersi pure stretto “l’oro” con un ottimo punteggio. Quella degli spartani è una squadra realmente forte. I luoghi comuni l’hanno resa più temibile, e forse e per questo che – inizialmente – le altre squadre si sono lasciate sopraffare. Voto: 8. La Russia di San Pietroburgo non ha fatto percorso netto, anzi. Dopo una partenza leggermente in sordina, però, ha saputo rifarsi e rifarsi alla grande. Voto: 7. Buone le performance dell’Italia, che contro ogni speranza è capace di cavarsela e rimontare guadagnando tempo e punti. Certo, se solo fosse più costante… Voto: 7.

Polonia, Germania e Spagna

Se l’Italia ha ottenuto un buon piazzamento, il merito è anche della Polonia. I concorrenti polacchi, infatti, hanno perso punti preziosi nel corso delle ultime sfide, regalando agli azzurri un vantaggio tanto gradito quanto inatteso. Tutto sembrava perduto già al terzultimo gioco, ma un improvviso slancio di “generosità involontaria” ha fatto sì che l’Italia recuperasse. Fino all’ultimo si è sperato di vincere, ma il “miracolo”, ahinoi, non è avvenuto. Voto: 6. La Germania è stata la nazione di centro-classifica per tutta la seconda puntata di Eurogames 2019. Gara piuttosto piatta per loro. Voto: 6. Nessun particolare colpo di scena nemmeno per la Spagna, per cui è andata male fin quasi dall’inizio. A loro l’ultimo posto più l’insufficienza. Voto: 5.



