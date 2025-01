Prima di poter dire conclusa questa settimana di concorsi, estrazioni e premi non possiamo che dedicare anche una sempre classica parentesi all’apprezzato e partecipatissimo (soprattutto perché è l’unico gioco ad avere una diffusione europea, oltre che italiana) Eurojackpot che da troppe settimana vanta un jackpot milionario altissimo che nessuno riesce a togliere dal suo piedistallo: per farlo – ma forse è addirittura inutile sottolinearlo – occorrerà che qualcuno tra i tantissimi giocatori riesca a metterci le mani sopra indovinando (esattamente come per il nostrano Superenalotto, ma con probabilità ancora più inferiori) tutti e 7 i numeri protagonisti dell’appuntamento serale con la Dea Bendata che rappresenteranno i reali protagonisti dell’Eurojackpot!

Ancor prima di indovinare i numeri vincenti dell’Eurojackpot, dovrete – però ed ovviamente – piazzare le vostre scommesse scegliendo la sempre classica iniziale cinquina e la caratterizzante coppia di euronumeri: se foste alla ricerca di suggerimenti o spunti, sappiate che a livello statistico la cinquina in assoluto meno fortunata è composta dai numeri 12-33-5-48-13, mentre sono il 2 e il 3 a guidare la classifica degli euronumeri sfortunati; ma d’altra parte tra i numeri in assoluto più fortunati e più frequentemente protagonisti delle estrazioni spiccano il 20 per i numeri classici e il 5 per la dozzina di euronumeri.

QUANTO SI VINCE ALL’EUROJACKPOT: IL JACKPOT IN PALIO OGGI E I PREMI PIÙ ALTI DI MARTEDÌ

Prima di lasciarvi alla lunga attesa per i numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot – però – ci sono altre due importantissime cose che dobbiamo dirvi: la prima (forse scontata) è che oggi l’incredibile jackpot che da sempre rende questo gioco interessante per migliaia di giocatori vale la bellezza di 79 milioni di euro sempre più vicini al massimo di 120 milioni che frenerà la sua ricchissima corsa; mentre la seconda importante cosa sono i ricchi premi più alti vinti martedì scorso che partono da un bottino dal valore di addirittura 1,75 milioni di euro, passano per altri quattro da 247mila euro ed arrivano fino a quel minimo che ammonta sempre a 9 euro e 50 centesimi!