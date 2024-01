Eurojackpot/ Estrazione di oggi, martedì 16 gennaio 2024: i numeri vincenti

EUROJACKPOT, OGGI NUOVA ESTRAZIONE: COME SI GIOCA?

Torna l’appuntamento con Eurojackpot, il gioco con il quale tentare la fortuna insieme a tanti giocatori europei. Infatti, questo gioco supera i confini italiani e fa sognare i giocatori di 18 Paesi europei. Per l’estrazione dei numeri vincenti di oggi, martedì 16 gennaio 2024, sono in palio ben 120 milioni di euro. Una somma incredibile, in grado di stravolgere la vostra vita. Per sperarci, dovete però prima effettuare la vostra giocata. Quindi, compilate la schedina inserendo una o più combinazioni.

Potete scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12, in alternativa potete richiedere una combinazione casuale. Sappiate che c’è pure la possibilità di giocare in abbonamento e ripetere la stessa giocata per un numero di concorsi consecutivi a tua scelta da 2 a 10. Per quanto riguarda la schedina, potete convalidarla in ricevitoria, ma ci sono anche siti abilitati o l’app Eurojackpot. Dunque, scegliete l’opzione migliore per voi, del resto il costo non cambia.

EUROJACKPOT, COM’È ANDATA L’ULTIMA ESTRAZIONE

In attesa di scoprire i numeri vincenti di Eurojackpot dell’estrazione di oggi, scopriamo cos’è successo nell’ultimo concorso, quello di venerdì. Nessuno è riuscito a centrare la combinazione fortunata, ma qualcuno ci è andato vicino. Infatti, ci sono state cinque vincite per quanto riguarda la seconda delle 12 categorie di vincita. Ci riferiamo al 5+1 che ha fruttato un premio di 5.018.161,10 euro per ognuno dei fortunati. Non è andata neppure male a coloro che hanno realizzato il 5+0, visto che il premio è di 295.917,50 euro per ognuno dei possessori delle 8 schedine vincenti. Sono 80 invece per il 4+2, che offre un premio di 4.881,10 euro.

Tra queste vincite, però, non ce n’è una realizzata con una giocata effettuata in Italia. Il premio più alto ottenuto nel nostro Paese è di 355,70 euro grazie al 4+1. Nel complesso, le quote di Eurojackpot evidenziano 1.372 vincite per questa categoria, di cui 7 sono giocate fortunate effettuate in Italia. Ma queste sono solo 5 delle 12 categorie di vincita di questo gioco, per questo è importante controllare bene le schedine: si può vincere anche indovinando 2 numeri e un solo Euronumero.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 16 GENNAIO 2024

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











