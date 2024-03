Eurojackpot/ Estrazione di oggi martedì 19 marzo 2024: i numeri vincenti e la combinazione fortunata

Sono due gli appuntamenti settimanali con l’Eurojackpot, concorso che permette di vincere premi altissimi in tutta Europa. Tutti gli Stati appartenenti al Vecchio Continente, infatti, possono partecipare a questo gioco che mette in palio un jackpot mostruoso che parte da 10 milioni fino ad arrivare a 120 milioni. In questo martedì 19 marzo, il montepremi è di 21 milioni: questo infatti è variabile e cambia da estrazione a estrazione, ma andiamo a vedere come.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 15 Marzo 2024

Ogni volta che un giocatore indovinerà tutti i numeri da giocare, ovvero 5+2, porterà a casa il massimo montepremi in palio: questo, dall’estrazione successiva, tornerà a 10 milioni. Se invece nessuno indovinerà tutti i numeri giocati con la propria combinazione, il jackpot continuerà a salire fino a raggiungere la cifra massima di 120 milioni. Il jackpot sale dunque estrazione dopo estrazione.

EUROJACKPOT: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 12 Marzo 2024

EUROJACKPOT: COS’È SUCCESSO NELL’ULTIMA ESTRAZIONE?

Nell’estrazione numero 22 del 15 marzo 2024 dell’Eurojackpot, i numeri estratti sono stati i seguenti: 16, 20, 25, 30 e 49. Gli Euronumeri, invece, 3 e 10. In questa estrazione nessuno è riuscito a portare a casa il massimo premio in palio, come si evince dal fatto che oggi il jackpot sia di 21 milioni e non di 10. Un fortunato ha invece centrato la combinazione da 5+1 per 1.710.667,00 € di premio. 4 i giocatori che hanno indovinato invece 5 numeri per 241.184,10 € ciascuno. In 40 hanno centrato la vincita da 4+2 ottenendo 3.978,20 € ciascuno. In totale in questa estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 628.998 premi, per un totale di 10.927.636 € vinti.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 8 marzo 2024

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 19 MARZO 2024

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA