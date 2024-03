Eurojackpot/ Estrazione di oggi, venerdì 15 marzo 2024: i numeri vincenti e la combinazione fortunata

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, QUANTI PREMI OGGI 15 MARZO 2024?

In palio 17 milioni di euro con l’estrazione dell’Eurojackpot di oggi, venerdì 15 marzo 2024. Infatti, c’è un nuovo concorso che offre ai tanti appassionati la possibilità di tentare la fortuna. L’obiettivo principale è il ricco montepremi, ma ci sono altre undici categorie di vincita disponibili. Quel che conta innanzitutto è sapere come si gioca per partecipare all’appuntamento odierno. Va compilata la schedina inserendo una o più combinazioni: si possono scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50, a cui aggiungere 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12. In alternativa, potete richiedere una combinazione casuale.

Questo accade, ad esempio, con il QuickPick in ricevitoria, lasciando al terminale il compito di compilare la schedina. Potete anche scegliere di giocare in abbonamento e ripetere la stessa giocata per un numero di estrazioni consecutive a vostra scelta da 2 a 10. Va poi convalidata la schedina in ricevitoria, su uno dei siti abilitati o sull’app di Eurojackpot. Scegliete l’opzione che preferite, del resto il costo della giocata non cambia in base a questo.

LE PROBABILITÀ DI VINCITA AL EUROJACKPOT

Potete giocare a dove e quando volete. Ad esempio, potete effettuarla online: basta registrarsi e giocare in uno dei siti autorizzati, in modo semplice e sicuro, oppure scaricare gratuitamente l’app ufficiale e giocare dal proprio smartphone. Poi c’è la ricevitoria, infatti potete giocare a Eurojackpot in uno dei tanti punti vendita Sisal dislocati sul territorio. Giocare ogni combinazione ha un costo pari a due euro, e chi indovina tutti e cinque i numeri principali più i due Euronumeri estratti, centrando quindi la categoria del 5+2, mette le mani sul Jackpot milionario.

Il Jackpot ha un valore massimo di 120 milioni di euro, visto che cresce estrazione dopo estrazione quando non viene assegnato, infatti per l’appuntamento di oggi è di 17 milioni di euro. Infine, vi ricordiamo che le probabilità di aggiudicarsi almeno uno dei premi del concorso Eurojackpot, dal 5+2 al 2+1, ammontano a 1 su 32.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 15 MARZO 2024

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

