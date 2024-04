Eurojackpot/ Estrazione di oggi, martedì 2 aprile 2024: i numeri e la combinazione vincente

Ci ritroviamo come accade ogni martedì e venerdì a giocare al concorso dell’Eurojackpot, fortunato gioco europeo che permette di giocare proprio due volte a settimana e vincere premi importantissimi che possono arrivare addirittura fino a… 120 milioni! Il concorso offre un jackpot variabile che oscilla in un range tra 10 e 120 milioni: cifre importantissime che cambiano proprio in base a ciò che accade nell’edizione precedente.

Quando infatti vengono indovinati tutti i numeri – ovvero 7 – il montepremi torna a 10 milioni nell’edizione successiva e poi ricomincia a salire fino a quando non accadrà di nuovo. Dunque quando nessuno indovina i 5+2 numeri, il jackpot sale e lo farà fino a 120 milioni. Ma come si gioca a questo fortunato concorso che mette in palio – come abbiamo visto – premi astronomici? Basterà scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 50 e poi altri due, chiamati euronumeri, tra l’1 e il 12.

EUROJACKPOT: LE CIFRE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE

Ora che sappiamo come si gioca all’Eurojackpot e quali sono le regole per chi vuole tentare la fortuna a livello europeo, con questo concorso che offre cifre veramente altissime in caso di vittoria, andiamo a scoprire cosa è successo nell’edizione di qualche giorno fa, quella di venerdì. I numeri estratti venerdì 29 marzo sono stati 7, 11, 30, 31 e 39 con Euronumeri 5 e 10.

Oggi il montepremi è di 54 milioni dunque questo ci dimostra che nessuno è riuscito a centrare la maxi vittoria nell’ultima estrazione: non c’è stato infatti alcun 5+2. Solamente un giocatore, invece, ha centrato la vittoria da 5+1 portando a casa la maxi cifra di 1.972.313,40 €. In 7 hanno indovinato 5 numeri e ottenuto 158.899,00 € ciascuno. 35 poi le vittorie da 4+2 per 5.242,00 € ciascuno. In totale in questa ultima estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 756.308 premi, per un totale di 12.577.641 € vinti

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 2 APRILE 2024

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato)











