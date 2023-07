Eurojackpot/ Estrazione di oggi, martedì 25 luglio 2023: i numeri vincenti

EUROJACKPOT, CACCIA AL JACKPOT DELL’ESTRAZIONE OGGI 25 LUGLIO 2023

Oggi, martedì 25 luglio 2023, torna l’ormai classico appuntamento con una nuova estrazione dell’Eurojackpot, il gioco a premi che mette in palio tra i 10 milioni e i 120 milioni di euro tutte le settimane, per ben due volte. Si tratta, lo ricordiamo, di un concorso che si gioca in 19 paesi europei, Italia compresa, tutti i martedì e tutti i venerdì, con il montepremi che varia in base al fatto che sia stato o meno assegnato nella precedente estrazione.

Da tempo il jackpot dell’Eurojackpot non viene assegnato, e pertanto in questa giornata varrà la bellezza di 76 milioni di euro, sempre più vicini al massimo possibile! Per portarselo a casa non si dovrà far altro che indovinare tutti e 7 i numeri estratti, tra i 5 classici e i 2 euronumeri, ma sono ovviamente previsti anche numerosi altri premi per tutti coloro che indovinano solamente una parte. Per poter piazzare la propria scommessa nell’Eurojackpot basterà compilare la schedina apposita scegliendo 5 numeri tra l’1 e il 50, ed altri 2 Euronumeri tra l’1 e il 12, all’esiguo costo di appena 2 euro.

EUROJACKPOT: PREMI IN PALIO ED ULTIME VITTORIE

Insomma, giocare all’Eurojackpot è veramente semplicissimo e chiunque, anche i meno avvezzi ai giochi a concorso, non incontrerà alcun tipo di difficoltà. Portarsi a casa un premio, inoltre, non è così tanto complicato, dato che oltre al jackpot che attende che indovina tutti e 5+2 i numeri estratti, sono previste anche altre 11 categorie di vincita, tra cui la minore spetta a tutti coloro che indovinano 2+1 tra i numeri vincenti.

L’estrazione dell’Eurojackpot viene fatta da Helsinki in diretta, e vale per tutti e 19 i paesi europei che vi partecipano, ma per conoscere i numeri vincenti bisognerà attendere pazientemente la sera. Nel frattempo che aspettiamo l’annuncio che potrebbe rendere milionario un qualche fortunatissimo giocatore, che ovviamente auspichiamo essere tra i lettori di questo sito, recuperiamo rapidamente l’esito dell’ultima estrazione, utile anche per farci un’idea sugli effettivi premi. Venerdì scorso l’Eurojackpot ha distribuito più di 25 milioni di euro, tra i quali il premio maggiore è valso ben 726.423,60 euro ai 3 fortunati giocatori che hanno indovinato il punto da 5+1. Da segnalare anche i 6 premi dal valore di 204.834,50 euro grazie al 5+0, mentre quelli minori, per i punti 2+1, sono valsi 9,40 euro a 545.627 giocatori.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 25 LUGLIO 2023

Combinazione vincente

Euronumeri

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











