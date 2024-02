Eurojackpot/ Estrazione di oggi, martedì 27 febbraio 2024: i numeri vincenti

EUROJACKPOT: IL MONTEPREMI SI È AZZERATO

La prima estrazione della settimana dell’Eurojackpot va in scena oggi, martedì 27 febbraio 2024, per il concorso numero 17 dell’anno. Il montepremi si è riazzerato dopo l’esito dell’urna di venerdì scorso, che è stata parecchio ricca. Anche se non si è presentato il “6”, che manca all’inizio del mese, quando ben 63 milioni di euro sono stati versati nelle casse di un fortunato giocatore della Germania. I vincitori questa volta si sono dovuti “accontentare” di due succulenti “5+2”. Adesso però pensiamo a quello che accadrà questa sera. L’appuntamento è come sempre alle 20.00.

Per coloro che non ne fossero ancora a conoscenza, ricordiamo quelle che sono le regole del gioco. È necessario, per partecipare al concorso, compilare una schedina composta da cinque numeri compresi tra 1 e 50 e due Euronumeri compresi tra 1 e 12. Lo scopo è ovviamente quello di azzeccare la combinazione completa, ma in palio come abbiamo visto ci sono anche ghiotti premi per coloro che ne indovinano soltanto una parte.

Andiamo a vedere, per spiegare meglio come funziona, quello che è successo venerdì. La combinazione vincente è stata 10 – 19 – 22 – 37 – 41 con Euronumeri 2 e 6. Non c’è stato, come anticipato, il “6”, ma il jackpot è andato comunque in fumo. Sono stati infatti assegnati due “5+2” da 15.495.760 euro in Germania e Svezia. Centrati anche quattro “5+1” da 464.247,30 euro ciascuno. Per il prossimo concorso, il montepremi in palio ripartirà da 10 milioni di euro.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTERDÌ 27 FEBBRAIO 2024

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–

