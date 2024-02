Eurojackpot/ Estrazione di oggi, venerdì 23 febbraio 2024: i numeri vincenti

EUROJACKPOT: IL MONTEPREMI DIVENTA SUCCULENTO

La seconda estrazione della settimana dell’Eurojackpot ricorre oggi, venerdì 23 febbraio 2024, per il concorso numero 16 dell’anno. Il montepremi sta tornando ad essere interessante dopo l’assegnazione avvenuta all’inizio del mese, con 63 milioni di euro che sono stati versati nelle casse di un fortunato giocatore della Germania. Adesso il massimo riconoscimento ammonta a 30 milioni di euro. In molti sperano di aggiudicarselo. Soprattutto in Italia, dove manca ormai da diverso tempo.

Per coloro che non lo avessero mai fatto, ricordiamo che è possibile partecipare al concorso componendo una schedina con cinque numeri compresi tra 1 e 50 e due Euronumeri compresi tra 1 e 12. L’obiettivo è ovviamente quello di azzeccare la combinazione completa, ma in palio ci sono anche ghiotti premi per coloro che ne indovinano soltanto una parte.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 23 FEBBRAIO 2024

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











