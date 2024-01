Eurojackpot/ Estrazione di oggi, martedì 9 gennaio 2024: i numeri vincenti

EUROJACKPOT: COME GIOCARE AL FORTUNATO CONCORSO

L’Eurojackpot è un concorso al quale possono partecipare tutti i cittadini dei 27 Paesi membri dell’UE. Si tratta di un gioco con due appuntamenti settimanali, il primo il martedì e il secondo il venerdì. Due occasioni per vincere premi importantissimi che partono da 10 milioni e arrivano all’astronomica cifra di 120. Il concorso, infatti, mette in palio premi importantissimi: per giocare le regole sono invece semplici e poche. Basta scegliere infatti 5 numeri compresi tra l’1 e il 50 e poi 2 euronumeri che dovranno invece essere compresi in un range che va dall’1 al 12.

Questi numeri devono poi essere inoltrati sul sito del gioco oppure in ricevitoria: alle 20.30 si scoprirà se la propria giocata sia o meno vincente. Sono tanti i premi del concorso ma ovviamente l’ambizione di tutti è vincere il massimo in palio, che varia di volta in volta.

EUROJACKPOT: L’ULTIMA ESTRAZIONE

Il concorso dell’Eurojackpot come abbiamo visto ha un montepremi che varia da estrazione a estrazione. Questo infatti parte da 10 milioni fino ad arrivare a 120. Come funziona dunque? Ogni qualvolta qualcuno indovinerà i 5+2 numeri, il montepremi tornerà a 10 milioni. Contrariamente continuerà a salire fino a raggiugnere i 120, estrazione dopo estrazione. I numeri estratti nell’ultimo appuntamento, del 5 gennaio 2024, sono i seguenti: 11, 30, 32, 45, 47 con Euronumeri 3 e 10. Nessuno ha vinto il massimo in palio, come si evince dal montepremi che oggi è di 120 milioni.

In 9 hanno invece indovinato i 5+1 numeri ottenendo 2.388.351,90 € ciascuno. 134.207,60 € è invece il premio portato a casa da ognuno dei 17 fortunati che hanno centrato la vittoria da 5 numeri. Infine 78 vittorie per chi ha indovinato i 4+2 per 4.824,80 € ciascuno. In totale in questa estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 1.405.299 premi, per un totale di 43.231.531 € vinti

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 9 GENNAIO 2024

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–

