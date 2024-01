Eurojackpot/ Estrazione di oggi, venerdì 5 gennaio 2024: i numeri vincenti

EUROJACKPOT: NUOVA ESTRAZIONE DEL MAXI CONCORSO

Da pochi giorni è cominciato il nuovo anno, il 2024, e anche in questo non cambiano le abitudini, come quella del concorso dell’Eurojackpot. Il fortunato concorso europeo offre la possibilità di giocare e vincere due volte a settimana: la prima estrazione c’è il martedì, la seconda il venerdì. Sono dunque due le possibilità di vincere il montepremi altissimo, che parte da 10 milioni e arriva a 120. Il gioco non ha infatti un jackpot fisso ma mobile, che parte proprio da 10 fino ad arrivare a 120. Quando viene effettuata una vittoria da 5+2 numeri, il montepremi torna a 10 milioni.

Quando invece ciò non accade, il jackpot continuerà a salire fino al tetto massimo di 120 milioni. Oggi il montepremi è proprio di 120 milioni, dunque ha raggiunto il massimo: la vittoria da 7 numeri, infatti, non arriva da un bel po’.

EUROJACKPOT: COS’È SUCCESSO NELL’ULTIMA ESTRAZIONE

Come abbiamo detto, oggi il montepremi è di 120 milioni: questo perché ormai da quasi due mesi non arriva la vittoria da 5+2 numeri. Solamente indovinando tutti i numeri, infatti, si può vincere il massimo jackpot in palio: quando questo accadrà, il montepremi tornerà a 10 milioni. Nella prima estrazione del 2 gennaio 2024, i numeri estratti sono stati 19, 26, 36, 48 e 49 con Euronumeri 10 e 11. Martedì scorso nessuno ha indovinato i 5+2 numeri mentre in 3 hanno centrato la vittoria da 5+1 ottenendo ciascuno 833.526,30 €. In 8 hanno indovinato 5 numeri, per una vittoria da 176.276,20 € ciascuno.

Sono 38 le vittorie da 4+2 per 6.121,30 € ciascuno. In quest’ultima estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 795.723 premi, per un totale di 15.922.232 € vinti. Arriverà oggi, 5 gennaio, la maxi vittoria che manca ormai da novembre?

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 5 GENNAIO 2024

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

