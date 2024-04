Eurojackpot/ Estrazione di oggi venerdì 12 aprile 2024: scopriamo i numeri vincenti

CONTINUA A SALIRE IL MONTEPREMI DI EUROJACKPOT

Nuovo assalto al montepremi di Eurojackpot, che con l’estrazione di oggi mette in palio 86 milioni di euro. Il “bottino” è cresciuto alla luce di quanto accaduto martedì, quando nessuno è riuscito a centrare i numeri vincenti. Qualcuno però ci è andato molto vicino. Basti pensare che in due hanno centrato la seconda categoria di vincita, 5+2, vincendo 869.448,30 euro ciascuno. Sono state quattro, invece, le vincite per quanto riguarda il 5+0, il cui premio è di 245.164,20 euro. Le quote di Eurojackpot ci mostrano che con il 4+2 sono stati vinti 5.217,90 euro per 31 schedine vincenti.

Ma tra nessuna di queste categorie vi sono giocate fatte in Italia. Infatti, il premio più alto ottenuto con una giocata effettuata nel nostro Paese arriva a 267,10 euro. Delle 757 vincite ve ne sono 12 che riguardano l’Italia. Si può sicuramente fare meglio nell’estrazione di oggi, nella consapevolezza che comunque sono 12 le categorie di vincite per quanto riguarda Eurojackpot che sta per regalarci la combinazione fortunata.

COME SI GIOCA A EUROJACKPOT? ANCHE IN ABBONAMENTO…

Chi non ha ancora familiarità con Eurojackpot, probabilmente non è a conoscenza della modalità di gioco o non la ricorda bene. Poco male, perché è semplice partecipare all’estrazione di questo gioco. Bisogna scegliere una o più combinazioni per compilare la schedina, purché sia formata da 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12. In alternativa, potete richiedere una combinazione casuale e togliervi dall’imbarazzo di dover scegliere la combinazione se siete a corto di ispirazione.

Tra l’altro, avete anche la possibilità di ripetere la giocata, giocando in abbonamento. Quindi, potete ripetere la stessa giocata per diversi concorsi consecutivi, da un minimo di 2 a un massimo di 10. Poi non vi resta che convalidare la schedina. Potete farlo in ricevitoria, in alternativa online. In questo caso, ci sono diversi siti abilitati o l’app Eurojackpot, che vi può tornare utile anche per l’estrazione. In ogni caso, il costo della giocata non cambia in base alla modalità di gioco scelta.

SCOPRI I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI 12 APRILE 2024

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–

(I numeri vincenti del concorso di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato)











