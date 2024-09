La giornata di venerdì – che in questo caso è il 13 settembre 2024 – è (da diversi anni a questa parte) associata inevitabilmente all’Eurojackpot e al suo milionario jackpot che compete con quello nostrano del Superenalotto, protagonista a sua volta di un’attesissima estrazione che si terrà sempre in serata nel corso della quale sarà accompagnato dal Lotto e dal 10eLotto; ma se questi altri tre giochi li trovate tutti riuniti in un apposito articolo che trovate sempre su queste pagine, qui ci concentreremo sull’unico gioco Sisal che si tiene a livello europeo e coinvolge (oltre ovviamente al nostro) ben 18 altri paesi del continente!

Il punto di partenza – in vista ovviamente del concorso serale – non può che essere il valore del jackpot di oggi dell’Eurojackpot e per scoprirlo è bene ricordare che in questo settembre la Dea bendata ha colpito già in due differenti occasioni: la prima volta che il montepremi è stato azzerato era infatti lo scorso martedì quando era arrivato a valere più di 92 milioni di euro, mentre la seconda risale al concorso immediatamente successivo con una vincita da 10 milioni; ed oggi – dopo il concorso di martedì 10 settembre in cui è rimasto intaccato – quell’ambitissimo premio è tornato a valere 22 milioni di euro!

LE ULTIME VINCITE DELL’EUROJACKPOT E TUTTE LE REGOLE PER PARTECIPARE AL CONCORSO

Soffermandoci ancora un attimo sull’appuntamento di martedì 10, è interessante notare come – seppur in assenza di un vincitore per il jackpot – i premi complessivamente assegnati dall’Eurojackpot sono ammontati ad un totale di 7,8 milioni di euro: il più alto tra questi – in totale circa 415 mila – è arrivato a valere la bellezza di più di 1,2 milioni di euro per quel fortunatissimo giocatore (purtroppo non italiano) che è riuscito ad indovinare l’intera cinquina classica e uno dei due ‘euronumeri’; ma non sono stati da meno anche i due bottini da oltre 345mila euro vinti con la sola cinquina, senza alcun numero extra.

Se non sapeste come fare a partecipare al concorso, non preoccupatevi perché le regole di cui tener conto sono veramente pochissime e del tutto intuitive: il costo per una scommessa nell’Euroajackpot è di appena 2 euro, con i quali potrete indicare (ovviamente nell’apposita schedina) 5 numeri e 2 euronumeri con massimali fissati nel primo caso a 50 e nel secondo a 2; mentre le categorie di vincite possibili sono ben 12 includendo il jackpot milionario!