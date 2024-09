E’ già tempo di giocare all’Eurojackpot. Essendo martedì, precisamente il 10 settembre 2024, scopriremo anche oggi l’estrazione da cui si evinceranno quali saranno tutti i numeri vincenti e fortunati. Dopo una doppia vittoria in serie, per certi versi clamorosa, con due fortunati che hanno individuato il fatidico 5+2, in occasione dell’ultima estrazione dell’Eurojackpot nessuno si è portato a casa il premio principale, ma in ogni caso non sono mancate le ghiotte vincite che hanno fatto felice i più. Vi ricordiamo che per vincere all’Eurojackpot bisogna individuare 7 numeri, a cominciare dai primi cinque, che sono compresi fra l’1 e il 50. Gli altri due, invece, fra l’1 e il 12.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 6 Settembre 2024

Le combinazioni sono tantissime quindi, e portarsi a casa il montepremi del primo vincitore è tutt’altro che facile, ma quest’anno è capitato spesso e volentieri che la dea bendata baciasse i giocatori. Ma vediamo quali sono stati i numeri dell’ultima estrazione dell’Eurojackpot, quella di venerdì scorso, 6 settembre 2024. Sono stati sorteggiati il 7, l’11, il 27, il 42 e infine il 45, mentre i due euronumeri sono stati il 3 e il 10.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI DI OGGI/ Estrazione martedì 3 settembre 2024: la combinazione top

ESTRAZIONE EUROJACKPOT 10 SETTEMBRE: LE VINCITE DELL’ULTIMO CONCORSO

Facile a vedere così la stringa ma nessuno è riuscito ad azzeccare i sei numeri vincenti. In tre hanno comunque fatto 5+1, di conseguenza si sono beccati ben 560.150 euro a testa. Ci sono poi stati quattro fortunati che hanno invece individuato i primi cinque numeri (senza gli euronumeri), portandosi a casa 236.924 euro a testa, poi altri 33 che invece hanno fatto 4+2, assicurandosi 4.737 euro.

I premi da qui in poi sono scesi notevolmente, visto che i 4+1 hanno fatto ottenere a 720 vincitori 271,30 euro, quindi 122,80 per i 3+2, quindi 99,10 euro per i 4+0, arrivando infine al premio di consolazione, leggasi 8,80 euro destinato a coloro che hanno individuato due numeri + uno, la combinazione minima appunto per vincere all’Eurojackpot. Riuscirà qualcuno a trionfare per l’estrazione di oggi, 10 settembre 2024? Lo scopriremo questa sera.

EUROJACKPOT: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 30 agosto 2024