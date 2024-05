Eurojackpot: i numeri vincenti/ Estrazione di oggi, venerdì 17 maggio 2024

Sono passati pochi minuti da quando nella splendida cornice di Helsinki sono stati sorteggiati i numeri vincenti dell’Eurojackpot che oggi proteggono e custodiscono un jackpot dal valore di 63 milioni di euro! L’attesa tra voi cari giocatori è sicuramente tantissima, ma prima di arrivare al vivo del concorso ci teniamo a ricordarvi che seppur questo sia un gioco europeo, non cambiamo (rispetto ai suoi ‘colleghi’ italiani) le modalità per riscuotere l’eventuale premio.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 14 maggio 2024

Vi basterà presentare la vostra schedina in una ricevitoria Sisal, oppure – in base al valore – ad uno sportello della Banca Intesa San Paolo, per ricevere immediatamente il vostro bottino, ovviamente decurtato di tasse ed interessi. Compresa questa semplice informazione, non ci resta che dichiarare ufficialmente aperta la caccia al jackpot dell’Eurojackpot annunciandovi immediatamente i numeri vincenti di oggi!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 10 Maggio 2024

ATTESA PER LA COMBINAZIONE FORTUNATA DI EUROJACKPOT

Come saprete bene voi cercatori di fortuna che ogni settimana vi misurate con il concorso dell’Eurojackpot, alle ore 20 ad Helsinki la macchina estrattiva automatica ha sorteggiato i 5+2 numeri che oggi potrebbero valervi – se indovinati tutti – fino ad un massimo di 63 milioni di euro: questo, infatti, è il valore del jackpot di oggi, ma è importante che teniate sempre a mente che esistono anche altre 12 categorie di vincita che seppur non siano milionarie vi potrebbero garantire una piccola soddisfazione! Senza dilungarci troppo, però, vi invitiamo a mettere immediatamente mano alla vostra schedina, inforcando gli occhiali nel caso ne abbiate bisogno per scoprire immediatamente (e come sempre, assieme a noi!) i numeri vincenti di oggi custodi gelosi dei ricchi premi che attendono solamente qualcuno che ci metta le mani sopra. Sperando che siate pronti, scorrete fino alla fine di questo articolo dove troverete già ad attendervi i 5+2 numeri fortunati dell’Eurojackpot, ma non prima di lasciarci con i nostri più calorosi auguri di buona fortuna!

EUROJACKPOT: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 7 Maggio 2024

EUROJACKPOT: TORNA OGGI, VENERDÌ 17 MAGGIO 2024, UNA NUOVA ESTRAZIONE

La Dea Bendata torna a bussare – oggi, venerdì 17 maggio 2024 – alla vostra porta per ricordarvi che in serata si terrà in nuovo concorso dell’Eurojackpot: sempre ricchissimo il jackpot in palio, fratello europeo di quello del nostro altrettanto amato Superenalotto, anche se per ora rimane ben lontano dal massimo che potreste riuscire a portarvi a casa. D’altronde non è passato neppure un mese dall’ultima vittoria milionaria (registrata lo scorso 23 aprile) e nel frattempo il premio massimo dell’Eurojackpot è già passato dal minimo possibile – pari a 10 milioni – fino alla cifra in palio oggi: ben 63 milioni di euro tondi!

Nel nostro Bel Paese i jackpot vinti nel corso degli anni sono stati solamente 4, con una mappa della fortuna che vede la Germania primissima tra i 19 paesi con la bellezza di 59 premi milionari vinti fino ad oggi, seguiti dai 21 della Finlandia: la nostra speranza è che qualcuno tra voi cari lettori – magari proprio nella giornata di oggi – riesca ad aumentare quel contatore dell’Eurojackpot facendo raggiungere all’Italia il 7 posto nella classifica, per poi superare Svezia, Norvegia e Spagna che vantano 6 jackpot.

QUANTO SI VINCE NELL’EUROJACKPOT: 12 DIFFERENTI PREMI DA UN MINIMO DI 9 EURO

Ma oltre a questa piccola ‘guerra’ della fortuna, molti tra voi potrebbero puntare anche ad una delle tante altre categorie di vincita disponibili nell’Eurojackpot che includono tutte le possibili combinazioni tra numeri ed euronumeri, con un minimo fissato a 2+1. Quanto si può vincere? Per rispondere – dato che non ci sono cifre fisse in palio a differenza di altri giochi come il Million Day – potrebbe essere utile guardare all’ultimo concorso dell’Eurojackpot, dove il premio massimo di oltre 508mila euro si è accompagnato ad un minimo di 9,30 intervallati da altri 2 premi sopra i mille euro, 3 tra i 100 e i 310 ed altri quattro di poco superiori alla decina.

Cifre che potrebbero – non lo neghiamo – sembrarvi forse leggermente basse ma che assumono un aspetto diverso se pensate che vi basterà spendere 2 euro (il costo di una schedina singola) per portarvene a casa almeno 9 con una probabilità stimata di 1/49: non a caso sempre lo scorso martedì sono stati più di 505mila i giocatori che hanno vinto una delle cifre più basse dell’Eurojackpot, che seppur non vi permetteranno sicuramente di comprare una casa, potrebbero trasformarsi in una colazione al bar con la vostra famiglia, oppure con colleghi e amici!

Eurojackpot n. 40 del 17/05/2024

Combinazione vincente

9 – 48 – 2- 36 – 1

Euronumeri

11 – 1











© RIPRODUZIONE RISERVATA