Eurojackpot/ Estrazione di oggi, venerdì 19 aprile 2024: i numeri vincenti

Si avvicina sempre di più al suo massimo il jackpot dell’apprezzato Eurojackpot, giunto al suo secondo (ed ultimo) appuntamento settimanale che si tiene proprio oggi, venerdì 19 aprile 2024, con il contatore che segna la bellezza di 115 milioni di euro! Attorno a questa cifra si raccoglieranno le speranze di migliaia di giocatori che da tutta Europa proveranno a metterci le mani sopra: questo concorso, infatti, a differenza degli altri numerosi ‘colleghi’ tutti italiani, si tiene anche in Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Spagna, Svezia, Norvegia, Islanda, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 16 aprile 2024

Questo però, e ci teniamo a sottolinearlo chiaramente, non dovrebbe farvi scoraggiare, perché anche se le possibilità di acciuffare il jackpot sono veramente basse (l’Agenzia Dogane e Monopoli parla addirittura di 1 possibilità su 139.838.160 di vincere il montepremi dell’Eurojackpot) grazie alle tante categorie di vincita le opportunità non mancano affatto! Martedì scorso, il 16 aprile, per esempio, si sono contati ben 687.128 vincitori, tra i quali uno che è tornato a casa con 5.125.789,50 euro (grazie alla combinazione 5+1), tra le vincite in assoluto più alte dell’ultimo anno di concorsi.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 12 Aprile 2024

LE REGOLE DELL’EUROJACKPOT: QUANTI NUMERI SERVONO PER VINCERE?

L’Italia ha una lunga storia di partecipanti all’Eurojackpot e (non a caso) dal lancio del gioco sono stati vinti ben 4 jackpot, seguiti da centinaia di vincite con le combinazioni 5+1 e 5+0: queste, infatti, sono le tre categorie più redditizie per i giocatori, mentre anche con la combinazione 5+0 si possono vincere cifre superiori ai mille euro e, vale sempre la pena ricordarlo, basterà indovinare almeno 2 numeri tradizionali e uno degli Euronumeri per vincere il più piccolo tra i premi (sempre superiore alla scommessa).

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 9 aprile 2024

Tutte queste cifre e queste addizioni avranno sicuramente confuso i giocatori meno esperti e, soprattutto, chi tra voi non ha mai giocato all’Eurojackpot e, mentre salutiamo già gli ‘esperti’ lasciandoli all’attesa per l’estrazione, vi ricordiamo anche brevemente le semplicissime regole del gioco che renderanno tutto più chiaro! Nella schedina, infatti, voi giocatori dovrete indicare un totale di 7 numeri, divisi in due gruppi da 5 (i classici, tra l’1 e il 50) e da 2 (ovvero gli Euronumeri a cui si accennava prima, tra l’1 e il 12), al costo di soli 2 euro: la vincita si determinerà poi da quanti tra i vostri numeri (sia classici che Euro) corrisponderanno a quelli sorteggiati, con i massimi e i minimi indicati poche righe fa!











© RIPRODUZIONE RISERVATA