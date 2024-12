Antenne dritte in tutta Europa per l’estrazione di Eurojackpot, in particolare nei 18 Paesi coinvolti in questo gioco in cui l’uscita dei numeri vincenti tiene migliaia di persone col fiato sospeso. Non ne sprecate troppo, perché ogni energia sarà utile per il controllo della combinazione fortunata, eventualmente poi per provvedere alla riscossione delle vincite. Visto che ci sono 12 categorie di vincita, bisogna prestare massima attenzione ai numeri estratti e a quelli presenti sulle vostre schedine, nella speranza che vi sia una corrispondenza totale o almeno importante.

Vi ricordiamo di riservare attenzione anche alla conservazione della schedina, perché potrebbe servirvi appunto per riscuotere il premio: si tratta dell’unico titolo valido per ottenere i premi, dopo le opportune verifiche. Il regolamento del gioco precisa che alle vincite realizzate è applicato un diritto del 20% sulla parte eccedente l’importo di 500 euro, che viene trattenuto dal concessionario al pagamento del premio, come sostituto di imposta. Ora però spazio ai numeri che contano, quelli vincenti di Eurojackpot.

EuroJackpot n.101 del 17/12/2024

Combinazione vincente

14 – 35 – 42 – 18 – 11

Euronumeri

4 11

IL NUOVO BOTTINO DELL’ESTRAZIONE DI OGGI DI EUROJACKPOT

Riparte da 10 milioni di euro Eurojackpot con l’estrazione di oggi, martedì 17 dicembre 2024, dei numeri vincenti. Questo vuol dire una cosa sola: nell’appuntamento della settimana scorsa è stata centrata l’ambita vincita legata al 5+2. A festeggiare è stata la Polonia, dove la settimana scorsa sono stati indovinati tutti i numeri vincenti, mettendo così le mani su oltre 21 milioni di euro, per la precisione 21.312.702,50 euro. Ma ci sono state altre vincite importanti, come quelle che sono state realizzate in Germania e Repubblica Ceca.

Per quanto riguarda i tedeschi, ci sono state tre vincite per quanto riguarda la seconda delle 12 categorie di vincita, cioè il 5+1. Il premio per ognuno dei fortunati è stato di 521.866,60 euro. Stesso importo è stato conquistato dal fortunato giocatore ceco. L’estrazione di venerdì si è rivelata particolarmente fortunata, se consideriamo che ci sono state pure 9 schedine fortunate per quanto riguarda la categoria 5+0: in tal caso il premio è stato di poco più di 130 mila euro.

LE ISTRUZIONI PER GIOCARE A EUROJACKPOT

Ora che avete ben chiare le idee su quanto si può vincere a Eurojackpot, vogliamo fare chiarezza su come si gioca, così da aver pensato veramente a tutto in vista dell’attesa estrazione di oggi. Partiamo dalla compilazione della schedina, che è semplice: in primis dovete scegliere se inserirne una o più nella vostra giocata, poi dovete scegliere 5 numeri tra 1 e 50 compresi e 2 Euronumeri tra 1 e 12 compresi.

Se non avete voglia di scegliere i numeri, magari perché non vi sentite ispirati, allora potete fare richiesta di una combinazione casuale. Inoltre, avete pure la facoltà di giocare in abbonamento, chiedendo che la giocata venga ripetuta per almeno due concorsi, fino a un massimo di dieci. Infine, va convalidata la schedina: in ricevitoria, se ne avete predisposta una cartacea, online o sull’app di Eurojackpot, se avete deciso di provare a tentare la fortuna con una giocata digitale.