Eurojackpot/ Estrazione di oggi, venerdì 20 ottobre 2023: i numeri vincenti

EUROJACKPOT, NUOVO APPUNTAMENTO IN QUESTO VENERDÌ

Nuovo appuntamento in questo venerdì con l’Eurojackpot, concorso europeo a premi che come ogni settimana offre importantissime possibilità di vincere cifre altissime. Sono due gli appuntamenti settimanali: uno il martedì e uno il venerdì. Questo gioco dà possibilità a tutti i cittadini europei di parteciparvi nella speranza di vincere il jackpot variabile, che va infatti dai 10 ai 120 milioni. Oggi il montepremi è di 16 milioni: nell’ultima estrazione infatti nessuno ha indovinato i 5+2 numeri.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 17 ottobre 2023

Nell’estrazione precedente, invece, un concorrente aveva vinto il massimo avendo indovinato i 5 numeri + i 2 euronumeri riportando così il jackpot a 10 milioni. L’estrazione di questo concorso si tiene alle 20 di sera e permette di vincere un jackpot importante.

EUROJACKPOT: IL JACKPOT TORNA A SALIRE

Il montepremi dell’Eurojackpot non è fisso ma varia in un range compreso tra i 10 e i 120 milioni. Questo sale e scende in base ai numeri che vengono indovinati nel concorso precedente: se infatti qualcuno riesce a centrare il 5+2, questo torna al minimo di 10 milioni altrimenti sale estrazione dopo estrazione fino a raggiungere un massimo di 120 milioni. Infatti, quando vengono indovinati i 5+2 numeri, il montepremi torna a 10 milioni, altrimenti continua a crescere. Nessuna maxi vincita nell’ultima estrazione: quest’oggi infatti il jackpot è di 16 milioni. Nessun giocatore ha centrato il 5+2 e ha portato a casa la cifra più alta: in 3 hanno invece indovinato il 5+1 vincendo 324.491,30 € ciascuno. Due giocatori hanno indovinato 5 numeri ottenendo 274.497,00 € ciascuno. In totale, in questa estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 355.509 premi, per un totale di 6.210.539 € vinti.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 13 ottobre 2023

EuroJackpot n.84 del 20/10/2023

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LEGGI ANCHE:

EUROJACKPOT I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 10 ottobre 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA