EUROJACKPOT: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 14 Giugno 2024

Sale alta l’attesa per conoscere l’estrazione di oggi, venerdì 14 giugno 2024, del concorso Eurojackpot, tutti i numeri vincenti sorteggiati. Mancano ormai pochi minuti all’appuntamento, di conseguenza vi conviene armarvi di schedina e controllare se avrete centrato il fatidico 5+2, quello che vi garantirebbe una vincita milionaria. La scorsa estrazione vi era un ricco bottino di ben 14,5 milioni di euro, ma nessuno è riuscito a beccare i 7 numeri d’oro: ci riusciranno per questa estrazione di oggi? Speriamo di si, nel frattempo possiamo darvi i nostri soliti consigli sui numeri da giocare.

Come facciamo spesso e volentieri anche per altri giochi, puntiamo sempre sulla data odierna, di conseguenza scegliamo il 6, il 14, il 20 e il 24 (appunto il 14 giugno giugno del 2024). Ci manca un solo numero per completare la prima cinquina, ovvero il 48, “l’opposto” del 24. Adesso dobbiamo individuare gli ultimi due numeri jolly, che ricordiamo, devono essere compresi fra l’1 e il 12: scegliamo il 5 e il 10, per una serie completa quindi che sarà 6, 14, 20, 24, 48 + 5 e 10. Con la speranza che possano portarvi fortuna vi lasciamo all’estrazione di oggi, 14 giugno 2024, dell’Eurojackpot.

EuroJackpot n.48 del 14/06/2024

Combinazione vincente

10 – 46 – 42 – 21 – 27

Euronumeri

2 – 6

OGGI NUOVA ESTRAZIONE DI EUROJACKPOT

E’ tutto pronto per andare a scoprire anche oggi, venerdì 14 giugno 2024, quali sono i numeri vincenti del concorso Eurojackpot. Se per caso non aveste mai sentito parlare di questo gioco, la prima cosa da sapere è che dovrete puntare dei numeri. Secondariamente, dovrete sceglierne sette in totale, a cominciare da 5 compresi l’1 e il 50. Il secondo lotto di cifre, quelle “jolly”, dovrà essere invece compresa fra l’1 e il 12. Facile no? Basta individuare quelli vincenti e il gioco è fatto. Ovviamente è più facile a dirsi che a farsi tenendo conto che le combinazioni sono milioni, e se senza dubbio le possibilità di vincita sono maggiori rispetto al Superenalotto, l’impresa è decisamente ardua.

Chissà che comunque nelle prossime ore non vi sia un fortunato vincitore quindi un nuovo milionario in Italia, o magari anche di più se a individuare i numeri vincenti dell’Eurojackpot saranno più di uno. La cosa certa è che in occasione della scorsa estrazione, quella dell’11 giugno 2024, nessuno ha centrato i sette numeri fortunati. Sono usciti il 4, il 12, il 16, il 29 e il 31, con l’aggiunta dell’1 e del 9 come numeri jolly. La Sisal ha fatto sapere di aver comunque distribuito più di 6,7 milioni di euro di premi, per un totale di 469.923 vincite.

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 14 GIUGNO 2024: LE VINCITE DELLA SCORSA GIOCATA

Nessuno ha fatto il 5+2, ne tanto meno il 5+1, ma ci sono stati ben 8 fortunati che si sono portati a casa il 5, quindi beccando tutti i primi cinque numeri, e che hanno vinto 87.984,50 euro a testa, niente male. Con il 4+2, invece, 36 fortunati hanno ottenuto 3.225 euro, mentre in 560 hanno centrato il 4+1, portandosi a casa un piccolo gruzzoletto di 259,10 euro.

Da qui in giù le cifre vinte diventano via via più scarne, visto che 143,80 euro sono andati a 1110 che hanno beccato il 3+2, quindi 24,80 a quelli del 2+2, poi 18,40 euro a quelli del 3+1, quindi 14,80 al 3+0, 13,00 all’1+2, e infine, 9,70 euro al 2+1. La particolarità è che vi basterà quindi centrare tre numeri per vincere, anche se di poco. Provate la fortuna e attendete l’estrazione di oggi, 14 giugno 2024 dell’Eurojackpot, per vedere se avrete individuato i numeri vincenti.











