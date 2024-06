Buona fortuna a tutti voi carissimi lettori con l’estrazione dell’Eurojackpot: anche oggi – martedì 18 giugno 2024 – è infatti la giornata giusta per tentate un’altra volta il colpaccio; sempre fermo restando che dovrete necessariamente piazzare la vostra scommessa entro (e non oltre, ci raccomandiamo!) le ore 19:30, oppure dovrete pazientare ancora almeno fino a venerdì quando la Dea Bendata tornerà con nuovo entusiasmante appuntamento europeo! L’attesa è tanta, anche se – e va necessariamente detto – il jackpot dell’Eurojackpot è stato recentemente azzerato ed è ben lontano dall’essere vicino ai 120 milioni di euro massimi: se vi steste chiedendo quanto vale, è presto detto perché oggi ammonta alla comunque impressionante cifra di 34 milioni.

Ora, siamo certi che con un bottino del genere in palio saranno in moltissimi tra voi i ‘novizi’ che si stanno chiedendo come si possa fare a tentare la fortuna: anche in questo caso la risposta è pronta e – per vostra fortuna – non si tratta di nulla di troppo difficile! Per giocare, infatti, non dovrete far altro che cercare l’apposita schedina (anche se è un gioco europeo, la trovata nei punti Sisal o sul sito ufficiale), compilandola con 7 diversi numeri: i primi 5 sono ‘classici’ e vanno dall’1 al 50, mentre gli altri 2 sono la particolarità dell’Eurojackpot – i famosi euronumeri – e vanno solamente fino ad un massimo di 12. Quanto vi costerà? Solamente 2 euro, con la prospettiva di un jackpot a dir poco milionario all’orizzonte!

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI MARTEDÌ 18 GIUGNO 2024, I NUMERI VINCENTI: I PREMI DELLA SCORSA GIOCATA

Così come vi abbiamo parlato del jackpot, è necessario anche ricordarvi che nell’Eurojackpot i premi complessivamente in palio sono ben 12, uno per ogni possibile combinazione tra numeri ed euronumeri, con il minimo assegnato con un 2+1 e il massimo – ovviamente – con il 5+2. La domanda sorgerà spontanea: quanto valgono tutte queste categorie? La risposta è che dipende, perché tutto si basa su quanti giocatori in tutta Europa vincono un qualsiasi premio e quanti – al contempo – indovinano la vostra stessa combinazione dell’Eurojackpot.

Per rispondere, però, possiamo guardare al concorso dello scorso venerdì (era il 14 giugno 2024) dove il massimo premio assegnato con la combinazione 5+1 valeva ben 1.040.240 euro, mentre in fondo alla classifica si trovano – con il già citato 2+1 – premi da 10 euro tondi; nel mezzo non mancano neppure bottini attorno ai 130mila, ai 5mila, fino ai 300, ai 140 e anche ai 20 e 18 euro.











