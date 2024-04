Eurojackpot/ Estrazione di oggi, venerdì 26 aprile 2024: i numeri vincenti

EUROJACKPOT: INCREDIBILE DOPPIA VITTORIA DA 5+2

Incredibile ma vero: martedì scorso, 23 aprile, si è verificato un caso più unico che raro. All’Eurojackpot, concorso a premi europeo, non uno ma ben due giocatori sono riusciti a mettere a segno una vittoria straordinaria indovinando tutti i numeri della combinazione vincente, da 5+7 (più avanti vedremo cosa significhi). Un evento rarissimo: è già particolarmente difficile che un solo giocatore riesca a centrare la vittoria da 5+2 ma addirittura, martedì scorso, ce l’hanno fatta in due.

Questo significa inoltre che i due fortunatissimi hanno dovuto smezzarsi la posta in palio, altissima, la più alta possibile nel concorso: 120 milioni. I giocatori baciati dalla Dea Bendata hanno così portato a casa ciascuno 60 milioni: una cifra incredibilmente alta che stravolgerà completamente la vita dei due fortunati europei in grado di centrare i numeri vincenti del concorso.

EUROJACKPOT: CHE CONCORSO RECORD!

Nell’estrazione di martedì scorso dell’Eurojackpot, altri sei giocatori, invece, hanno indovinato 5+1 numeri, ottenendo ciascuno 3.443.196,40 €. Tre sono state le vittorie da cinque numeri per 626.148,40 € ciascuno. Un’estrazione da record, dunque, che certamente rimarrà negli annali di questo fortunato e amatissimo gioco, che tiene incollati allo schermo giocatori di Italia, Olanda, Croazia, Spagna e non soltanto.

Se già di per sé infatti è complicato che qualche giocatore riesca a centrare i numeri 5+2, è quasi impossibile – in termini di probabilità – che ciò accada a due giocatori contemporaneamente. Un’eventualità che però, il 23 aprile, si è realizzata. Questo vuol dire che il jackpot, dopo la maxi vittoria, è tornato a 10 milioni. Quando qualcuno mette infatti a segno la vittoria massima da 5+2 numeri, questo torna a 10 milioni. Al contrario, se ciò non avviene, il montepremi sale di volta in volta fino a raggiungere i 120 milioni dopo qualche settimana.

