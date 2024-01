EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 26 gennaio 2024

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: I NUMERI VINCENTI DI OGGI

Non c’è più tempo da perdere per scoprire i numeri vincenti dell’estrazione di oggi dell’Eurojackpot, con l’8° concorso dell’anno, in programma questo venerdì 26 gennaio 2024. L’assegnazione del massimo riconoscimento è avvenuta non molto tempo fa, ma quel che conta è che il jackpot sta continuando a salire. È per questo motivo che c’è sempre più attesa. Il sorteggio, d’altronde, viene seguito da diversi Paesi europei. Gli occhi sono dunque puntati sulla sede di Helsinki, in Finlandia, dove avviene in diretta: sarà possibile seguirlo live per controllare se la propria giocata è quella fortunata. In questa pagina a cura della redazione de IlSussidiario.net troverete inoltre subito l’esito.

Se vi state chiedendo come è possibile controllare l’eventuale vincita, la risposta è che ci sono numerose possibilità. Il più semplice è quello che prevede l’utilizzo del portale dell’Eurojackpot, che ha un sistema di “verifica vincite” automatizzato in cui è sufficiente inserire il numero del concorso a cui si partecipa e il codice della ricevuta. Nella pagina predisposta ci sono anche le istruzioni utili a trovare subito le informazioni necessarie per riscuotere un premio. Dopo aver cliccato su “scopri se hai vinto”, non resterà che incrociare le dita! Oppure, è possibile anche rivolgersi alla propria ricevitoria di fiducia per avere un riscontro immediato e sicuro oppure collegarsi al sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Non dimenticare che, oltre al Jackpot che ammonta a 26 milioni di euro, ci sono anche tanti premi minori con cui è possibile consolarsi.

EUROJACKPOT: MONTEPREMI SEMPRE PIU’ RICCO

È arrivato il momento di una nuova estrazione dell’Eurojackpot, quella in programma oggi, venerdì 26 gennaio 2024, per il concorso numero 8 dell’anno. La buona notizia per coloro che sono appassionati di questo concorso è che il montepremi sta continuando a salire, dato che è arrivato a 26 milioni di euro. L’ultima volta che un fortunato si è aggiudicato il massimo premio è stato dieci giorni fa, in Norvegia. È da tanto che non capita invece in Italia. La speranza però è l’ultima a morire. L’obiettivo è sempre quello di indovinare sia i cinque numeri compresi tra 1 e 50 della combinazione vincente sia i due Euronumeri compresi tra 1 e 12.

Il concorso tuttavia non mette in palio esclusivamente il massimo premio, dato che ce ne sono anche di minori per coloro che indovinano soltanto una parte della combinazione e degli Euronumeri. È ciò che è accaduto d’altronde anche nell’ultima estrazione, quella di martedì scorso, in cui la combinazione vincente è stata 9 – 18 – 20 – 32 – 39 con Euronumeri 5 e 8. Non c’è stato nessun “5+2”, ma in compenso ci sono stati due “5+1”, ognuno dal valore di 586.329 euro, ottenuti in Polonia e in Finlandia. Di “5+0” ce ne sono stati invece ben dieci, ognuno da 66.132 euro. In totale le vincite assegnate sono state 493.458 per un valore totale di 7.490.335 euro. Chissà se l’estrazione di oggi dell’Eurojackpot sarà più o meno ricca. Non resta che scoprirlo tra qualche minuto!

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDI’ 26 GENNAIO 2024

Combinazione vincente

35 – 37 – 23 – 18 – 41

Euronumeri

6–7

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











