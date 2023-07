Eurojackpot/ Estrazione di oggi, venerdì 28 luglio: i numeri vincenti

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: IN PALIO 87 MILIONI DI EURO

Una nuova estrazione di Eurojackpot è in programma oggi, venerdì 28 luglio 2023, per il concorso numero 60 dell’anno. In tanti non vedono davvero l’ora di sapere quali saranno i numeri vincenti. Il montepremi, infatti, sta continuando a crescere e attualmente ci sono ben 87 milioni di euro in palio. L’appuntamento con la Dea bendata è in programma proprio nelle prossime ore? Chissà, quel che è certo è che con queste cifre da capogiro in molti stanno già pensando a cosa potrebbero farci.

Ma intanto, ricordiamo come si partecipa al concorso. Per coloro che non sono ancora a conoscenza delle modalità, andiamo a illustrarle. Per giocare è sufficiente creare una schedina inserendo una o più combinazioni di numeri. Il gioco prevede infatti che siano scelti 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12. In alternativa, è possibile richiedere una combinazione casuale, in modo da non fare alcuna scelta e lasciare che sia la sorte a definire i propri numeri. È un’ottima soluzione per chi ama sfidare la ruota della fortuna. Dopo di ciò, non resta che attendere l’estrazione dei numeri vincenti di Eurojackpot.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME SI VINCE

In molti adesso si stanno chiedendo come è possibile vincere attraverso il concorso Eurojackpot? Il montepremi messo in palio è enorme, ma non è del tutto semplice aggiudicarselo. Per farlo, infatti, è necessario indovinare tutti i numeri vincenti che sono stati protagonisti dell’estrazione. Non bisogna, però, perdersi d’animo. Il gioco vanta infatti ben 12 categorie di vincita. Coloro che non centrano il 5+2, dunque, possono ancora sperare di potere ottenere dei premi minori. Alcuni sono comunque molto interessanti.

Nell’ultima estrazione, quella di martedì 25 luglio 2023, la cui combinazione è stata 3 9 11 20 39 Euronumeri 2 e 3, non c’è stato nessun “5+2”. Da segnalare però cinque “5+1” da 314.902,20 ciascuno centrati in Danimarca, Germania, Islanda, Norvegia e Slovacchia. Centrati anche nove “5+0” da 98.661,20 ciascuno. Premi di consolazione per tutti gli altri che hanno centrato una porzione ridotta dei numeri vincenti. Per il prossimo concorso, ovvero quello odierno, il Jackpot sarà di 87 milioni di euro.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDI’ 28 LUGLIO 2023

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











