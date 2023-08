Eurojackpot/ Estrazione di oggi, venerdì 4 agosto 2023: i numeri vincenti

EUROJACKPOT: ATTESA PER LE ESTRAZIONI DI OGGI

Anche oggi, venerdì 4 agosto 2023, l’appuntamento è con una nuova estrazione dell’Eurojackpot, il concorso a premi che mette in palio un montepremi variabile tra i 10 e i 120 milioni di euro. Ricordiamo che il gioco tiene occupati contemporaneamente 19 paesi europei, inclusa l’Italia, essendo un concorso europeo. La cadenza è bisettimanale: si gioca regolarmente tutti i martedì e i venerdì. Per quanto riguarda il jackpot, invece, questo è variabile. Infatti, varia da 10 a 120 milioni: ogni volta che qualcuno indovinerà tutti i numeri, porterà a casa la cifra in palio in quel momento e il jackpot tornerà alla cifra minima ossia 10 milioni. Per giocare, basta scegliere 7 numeri, ossia 5 + 2 euronumeri. Sono previsti anche altri premi minori per chi ne indovina solamente una parte, partendo da 2 numeri in su. Giocare all’Eurojackpot è semplicissimo: vanno scelti 7 numeri, 5 compresi tra l’1 e il 50, più altri 2 Euronumeri compresi tra l’1 e il 12. Il costo è solamente di due euro.

LE VINCITE DELL’EUROJACKPOT

Nella giornata di oggi, a quanto ammonta l’Eurojackpot? La somma è arrivata alla cifra astronomica di 113 milioni di euro, non essendoci stata nessuna vittoria da 5+2 nelle ultime estrazioni. Come abbiamo detto, infatti, quando vengono indovinati tutti i numeri il jackpot torna a 10 milioni: se invece non viene centrata la maxi vittoria, aumenterà di volta in volta arrivando a 120 milioni di euro. Una cifra enorme che il jackpot attuale sfiora. Nell’ultima estrazione, di martedì 1 agosto, nessuno ha indovinato i 5+2 numeri ma ben 6 giocatori hanno indovinato 5+1 numeri, portando a casa ben 355.037,40 € ciascuno. In 7, invece, hanno indovinato 5 numeri, vincendo 171.621,10 €. In generale, in questa estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 689.956 premi, per un totale di 13.606.422 € vinti. Nessuno, però, ha indovinato i 7 numeri (5+2 euronumeri), dunque nessuno ha ottenuto il premio massimo.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 4 AGOSTO 2023

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–

