EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 4 aprile (conc. 27/2023)

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Prima estrazione di aprile e della settimana per Eurojackpot, che finalmente ci regala i suoi numeri vincenti. L’attenzione è tutta per loro, visto che possono valere 10 milioni di euro per colui o coloro che riusciranno eventualmente a centrare la combinazione fortunata. I sorteggi dei numeri vincenti vengono effettuati a Helsinki alle ore 21, cioè alle ore 20 italiane. Ora che la combinazione è pronta, dovete ricordarvi di controllare i risultati dell’estrazione per capire se avete vinto.

Abbiamo raccolto i numeri vincenti, ma vi suggeriamo di avvalervi anche dell’archivio concorsi di Eurojackpot, perché raccoglie il dettaglio e tutti i bollettini ufficiali di tutti i concorsi, quindi anche quelli passati. Inoltre, potete verificare la combinazione vincente dell’ultima estrazione di Eurojackpot in ricevitoria o tramite l’App ufficiale di Eurojackpot, in modo tale da non avere dubbi, ma solo certezze. E chissà pure fortuna… (agg. di Silvana Palazzo)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: IN PALIO 10 MILIONI DI EURO

Riparte da 10 milioni di euro il montepremi di Eurojackpot. Oggi, martedì 4 aprile 2023, è in programma una nuova estrazione, la prima della settimana e la novità è rappresentata proprio dal primo premio. La Repubblica Ceca è stata protagonista del precedente concorso, centrando un 5+2 da dieci milioni di euro. Il montepremi era appena ripartito ed ecco arrivare una nuova vincita. Di conseguenza, si riparte dallo stesso bottino, che cresce solo quando tutti i numeri vincenti non vengono centrati. Ma partiamo dal come si gioca, perché è fondamentale per puntare poi alla vittoria.

Va compilata la schedina inserendo una o più combinazioni, a seconda di quante volte si vuole tentare la fortuna. Comunque, potete scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12, in alternativa potete richiedere una combinazione casuale e lasciare il vostro destino al caso. Eurojackpot prevede anche la possibilità di effettuare la propria giocata in abbonamento, ripetendo così la stessa giocata per un numero di concorsi consecutivi a tua scelta da 2 a 10.

PREMI EUROJACKPOT: LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE

Oggi sarà l’Italia protagonista con Eurojackpot dopo l’assalto vincente della Repubblica Ceca della scorsa estrazione? Il bilancio è stato a dir poco positivo. Sono stati assegnati infatti 501.471 premi, per un totale di 21.699.289 euro vinti. Oltre ai 10 milioni di euro per il 5+2, sono stati distribuiti venerdì oltre tre milioni di euro per colui che ha centrato il 5+1. Quasi un milione di euro è finito a chi ha centrato il “5”: i vincitori in questo caso sono stati sei, ognuno dei quali può rivendicare un premio di 151.644,80 euro. E poi ci sono coloro che hanno centrato il 4+2: ben 18 vincite, ognuna delle quali da 8.337,80 euro. Ma non siamo neppure al giro di boa per quanto riguarda le quote di Eurojackpot, visto che questo gioco vanta 12 categorie di vincita. Dunque, si vince anche indovinando 2 numeri vincenti più un Euronumero. Ora però torniamo al presente, perché è importante in ottica futura, visto che potrebbe riservarvi delle belle sorprese. A tal proposito, non ci resta che augurarvi buona fortuna con Eurojackpo!

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 4 APRILE 2023

COMBINAZIONE VINCENTE

15 – 1 – 24 – 33 – 19

EURONUMERI

7 – 8

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











