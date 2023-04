EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 11 aprile (conc. 29/2023)

EUROJACKPOT: I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Finalmente è arrivato il momento di scoprire se avete vinto a Eurojackpot! Poco fa c’è stata l’estrazione dei numeri vincenti, l’abbiamo seguita in diretta per raccoglierli e quindi potete procedere con la verifica delle vostre giocate. Ma non dovete fermarvi qua, perché per un controllo preciso e puntuale ci sono strumenti ad hoc. Potreste, ad esempio, rivolgervi alla ricevitoria di fiducia per fugare ogni dubbio, c’è pure il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ma potete contare anche sul cosiddetto “verifica vincite” di Eurojackpot.

Si tratta di una pagina ad hoc presente sul sito ufficiale del gioco in cui va inserito il numero del concorso a cui si partecipa e il codice della ricevuta. C’è anche una foto di esempio per individuare subito queste informazioni. Cliccando su “scopri se hai vinto”, non solo potete capire se l’estrazione di Eurojackpot è stata fortunata, ma in tal caso anche quanto avete vinto per occuparvi poi solo della riscossione del premio. (agg. di Silvana Palazzo)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: IN PALIO 19 MILIONI DI EURO

Il montepremi di Eurojackpot continua a crescere, infatti per l’estrazione di oggi, martedì 11 aprile 2023, ci sono 19 milioni di euro in palio. Archiviate le festività pasquali, è tempo di tornare alla quotidianità, quindi anche agli appuntamenti con la fortuna. Del resto, sono anche queste occasioni per dare una sterzata decisa alla propria vita. Chissà quanti sogni si possono realizzare con un Eurojackpot del genere! Ma non dimenticate la cosa fondamentale: partecipare al concorso odierno! Mettetevi in gioco con gli altri paesi europei che fanno parte di questa avventura.

Basta compilare la schedina inserendo una o più combinazione. Dunque, vanno scelti 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12. In alternativa, potete richiedere una combinazione casuale, così da non fare alcuna scelta. Un’ottima soluzione per chi non ha dei numeri fortunati da giocare, non vuole sceglierli, ma preferisce affidare tutto alla dea bendata. Una volta convalidata la giocata, va solo attesa l’estrazione dei numeri vincenti di Eurojackpot.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME SI VINCE

Indovinare tutti i numeri vincenti di Eurojackpot è la condizione imprescindibile per mettere le mani sul montepremi, ma questo gioco vanta 12 categorie di vincita. Quindi, ce ne sono altre undici a cui potete accedere se non centrate il 5+2. Alcune di essere regalano premi comunque molto interessanti. Infatti, nell’ultima estrazione, quella di venerdì, sono stati assegnati 565.456 premi, per un totale di 10.051.596 euro vinti. La categoria 5+1, che vanta ben tre vincite, ha premiato i fortunati con 1.574.218 euro. Ognuno di loro ha fallito l’impresa di vincere l’Eurojackpot per un solo Euronumero, ma si è portato a casa 524.739,40 euro. Con il 5+0 invece sono stati distribuiti 887.785 euro. In questo caso le vincite sono state nove, ognuna delle quali da 98.642,80 euro. Interessanti le quote anche per quanto riguarda il 4+2, visto che ha regalato premi per 3.050,80 euro a ciascuno dei 48 fortunati.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 11 APRILE 2023

COMBINAZIONE VINCENTE

37 – 5 – 42 – 19 – 33

EURONUMERI

9 – 7

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











