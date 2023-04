Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi martedì 18 aprile (conc. 31/2023)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: IN PALIO 19 MILIONI DI EURO

Una nuova estrazione di Eurojackpot è in programma oggi, martedì 18 aprile 2023, per il concorso numero 31 dell’anno. I giocatori che sono interessati ai numeri vincenti sono davvero tanti. Il montepremi, infatti, sta continuando a crescere e attualmente ci sono 31 milioni di euro in palio. È arrivato il momento di darsi appuntamento con la fortuna? Chissà, quel che è certo è che con queste cifre da capogiro sarà possibile togliersi non pochi sfizi e dare una svolta alla propria vita.

Ovviamente, per avere delle speranze, è necessario partecipare al concorso odierno. Per farlo è sufficiente giocare la schedina inserendo una o più combinazione. Il concorso prevede che siano scelti 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12. In alternativa, è possibile richiedere una combinazione casuale, in modo da non fare alcuna scelta e lasciare il proprio destino alla Dea bendata. È un’ottima soluzione per chi non vuole sforzarsi. Dopo di ciò, non resta che attendere l’estrazione dei numeri vincenti di Eurojackpot.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME SI VINCE

Come si vince nel concorso di Eurojackpot? Non si può dire che mettere le mani sul ghiotto montepremi sia semplice. Per farlo, infatti è necessario indovinare tutti i numeri vincenti che sono stati protagonisti dell’estrazione. La buona notizia, però, è che questo gioco vanta 12 categorie di vincita. Coloro che non centrano il 5+2, dunque, possono ancora sperare di potere ottenere dei premi minori. Alcuni sono comunque molto interessanti.

Nell’ultima estrazione di venerdì scorso, nei diversi Paesi partecipanti al concorso, ci sono stati ben cinque giocatori che hanno perso l’intero montepremi per un solo numero. Coloro che hanno indovinato il 5+1 hanno comunque ottenuto 343.280,10 euro. Alle undici persone che hanno azzeccato soltanto la cinquina vincente, invece, sono andati 87.997,20 euro. Infine, chi ha preso il 4+2, ovvero 29 fortunati, si è dovuto accontentare di 5.505,60 euro. Premi di consolazione per tutti gli altri.

