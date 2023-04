EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi venerdì 14 aprile (conc. 30/2023)

Come avviene ogni martedì e venerdì, l’appuntamento sempre lo stesso con i numeri vincenti dell’Eurojackpot. Quali saranno i numeri fortunati in questo concorso numero 30 del 2023? Ricordiamo che l’estrazione dei numeri fortunati del concorso europeo avviene a Helsinki, in Finlandia, in diretta: dunque sarà possibile seguire quanto accade, per scoprire live se i propri numeri sono quelli fortunati.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 11 aprile (conc. 29/2023)

Adesso che le urne hanno stabilito quali siano i numeri vincenti di questo venerdì, l’unica cosa che resta da fare è controllare la propria schedina per capire se si rientra o meno tra i fortunati vincitori. Il controllo si può fare in ricevitoria, passando il foglio della giocata al tabaccaio di fiducia, che attraverso il codice controllerà se la schedina sia vincente o meno, o sul sito ufficiale di Eurojackpot. Qui basterà solamente inserire il numero di concorso Eurojackpot, l’anno e il codice della vostra giocata in modo da scoprire se si è tra i fortunatissimi.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 7 aprile (conc. 28/2023)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: IN PALIO 19 MILIONI DI EURO

Come ogni martedì e venerdì, eccoci chiamati ad una nuova estrazione dell’Eurojackpot, il concorso che si tiene due volte a settimana e che unisce i Paesi europei: si tratta infatti di un concorso europeo, con l’estrazione che si tiene a Helsinki, in Finlandia. Per giocare basta scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12. Dunque, in totale sono sette i numeri da giocare.

Se si è indecisi si può anche richiedere una combinazione casuale, in modo che sarà il sistema a scegliere al posto del giocare. Si tratta certamente di un’ottima soluzione per chi non sa che numeri giocare e vuole affidarsi completamente alla fortuna. Una volta avanzata la giocata, va solo attesa l’estrazione dei numeri vincenti di Eurojackpot. che si tiene ogni martedì e venerdì alle 20.30, in diretta.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 4 aprile (conc. 27/2023)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME SI VINCE

Chi indovinerà tutti i numeri vincenti dell’Eurojackpot potrà portare a casa una cifra importantissima: il jackpot è infatti al momento di 27 milioni di euro. Nell’ultima estrazione, i numeri vincenti sono stati 5, 19, 33, 37 e 42. Per quanto riguarda invece gli Euronumeri, quelli fortunati sono stati il 7 e il 9. Se nessuno nell’ultima estrazione, di martedì 11 aprile, è riuscito ad indovinare il 5+2, c’è stato però un fortunato giocatore che ha centrato il 5+1: ha portato così a casa 922.748,00 €. Sono stati invece 4 i giocatori che hanno indovinato i cinque numeri, ottenendo 130.096,70 € ciascuno. In 22 hanno indovinato il 4+2 ottenendo 3.901,60 € ciascuno. In generale, in questa estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 377.113 premi, per un totale di 5.873.055 €.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 14 APRILE 2023

COMBINAZIONE VINCENTE

7 – 11 – 20 – 21 – 29

EURONUMERI

6 – 11

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA