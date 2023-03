Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi martedì 28 marzo (conc. 25/2023)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, OGGI IN PALIO 73 MILIONI

È arrivato a 73 milioni di euro il montepremi di Eurojackpot, su cui si concentra oggi, martedì 28 marzo 2023, tutta la nostra attenzione, visto che è in programma una nuova estrazione. Occhi puntati sulla combinazione di numeri vincenti per capire se questa è la serata del 5+2 che può valere il maxi Jackpot. La Dea bendata è stata comunque molto generosa in occasione del precedente concorso, quello di venerdì. Infatti, sono stati assegnati 887.367 premi, per un totale di 14.547.323 euro vinti.

Antytila, chi sono? Gruppo musicale ucraino ospite a Sanremo 2023/ Dalla musica alla guerra

In particolare, sono stati distribuiti 3.319.463 euro col 5+1, ma considerando che le vincite per questa categoria sono state cinque, ad ogni fortunato sono andati 663.892,60 euro. Eurojackpot ha distribuito 1.181.145 euro col 5, centrato da nove giocate, ognuna delle quali vale 131.238,40 euro, mentre col 4+2 sono stati assegnati 194.827 euro, ma considerando che le vincite sono state 45, ogni fortunato ha beccato 4.329,50 euro.

Depeche Mode, chi sono/ Super ospiti di Amadeus senza il compianto Andy Fletcher

COME SI GIOCA AD EUROJACKPOT?

Per tentare la fortuna e provare a vincere ad Eurojackpot bisogna in primis sapere come si gioca. Lo step iniziale riguarda la scelta dei 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12. Potete giocare i vostri numeri preferiti oppure provare con il QuickPick in Ricevitoria, lasciando che sia il terminale a compilare la vostra schedina. Eurojackpot prevede la possibilità di mettere in gioco i propri numeri fortunati più volte. Come si fa? Giocando in abbonamento, in questo modo si ripete la stessa giocata per un numero di concorsi consecutivi a tua scelta, da 2 a 10.

Andy Fletcher "Morto troppo presto"/ Chi è il cofondatore dei Depeche Mode

Se vi recate in ricevitoria, dovete scegliere i numeri sul pannello della schedina e barrare il numero di concorsi consecutivi per cui vorreste ripetere la tua giocata, sul pannello. Se la giocata non viene effettuata in ricevitoria, bensì online, allora dovete cliccare sul bottone “Gioca in abbonamento” e scegliere il numero di concorsi consecutivi per cui vorreste ripetere la giocata. Peraltro, avete la facoltà di salvare la vostra combinazione con un nome, così da averla a disposizione nella sezione “Preferiti”.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 28 MARZO 2023

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA