Estrazione Eurojackpot/ Numeri vincenti di oggi venerdì 24 marzo (con 24/2023)

Sogni di gloria in Italia in vista dell’estrazione di Eurojackpot. I numeri vincenti sono finalmente disponibili, quindi potete cominciare a controllare le vostre schedine per scoprire se sono fortunate o meno. La voglia di trionfare non manca, così come quella di ripetere quanto accaduto la settimana scorsa. Il 17 marzo, infatti, l’Italia è stata premiata con un 5 da oltre 90mila euro. Per la precisione, sono stati vinti 90.950,90 euro con una giocata fatta a Venezia tramite una schedina Quick Pick.

Ora potrebbe toccare a voi far festa grazie ad Eurojackpot, gioco che dal 2012, anno in cui c’è stata la prima estrazione nel nostro Paese, coinvolge milione di persone in un confronto internazionale, visto che si può giocare in 18 Paesi europei e ambire ad un Jackpot sempre milionario. Questo non è sicuramente il momento delle congratulazioni, perché dovete verificare le vostre giocate, motivo per il quale vi invitiamo a prestare la massima attenzione ad un momento così delicato. Noi invece non possiamo che augurarvi buona fortuna! (agg. di Silvana Palazzo)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, OGGI IN PALIO 65 MILIONI

Eurojackpot protagonista oggi, venerdì 24 marzo 2023, di un’estrazione che potrebbe regalare incredibili sorprese ai giocatori di tutta Europa. In palio stasera ci sono, infatti, ben 65 milioni di euro. L’attesa dunque è tutta per il 5+2, il primo premio tanto ambito di questa lotteria che mette in gioco ben 18 Paesi europei. Se però vi state cimentando per la prima volta con questo gioco, allora è importante sapere come si gioca. Per chi invece non tenta la fortuna per la prima volta, sarà comunque un’occasione utile per rinfrescare la memoria e valutare altre modalità.

In primis, va compilata la schedina di Eurojackpot inserendo una o più combinazioni. Potete scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12, altrimenti potete richiedere una combinazione casuale e lasciare tutto nelle mani della Dea Bendata. Questo vuol dire che potete giocare i vostri numeri preferiti o, in alternativa, provare il QuickPick in Ricevitoria, lasciando che sia il terminale a compilare la vostra schedina.

EUROJACKPOT, COME SI GIOCA: ABBONAMENTO E…

Ci sono poi informazioni aggiuntive altrettanto importanti riguardo il come si gioca a Eurojackpot in vista dell’estrazione di oggi. Ad esempio, potete scegliere se ripetere la giocata in abbonamento, per un numero di concorsi consecutivi a vostra scelta, da 2 a 10. Nel caso in cui effettuate la vostra giocata online, dovete cliccare sul bottone “gioca in abbonamento” presente sul pannello della schedina e selezionare il numero dei concorsi consecutivi per cui vorreste ripetere la giocata. Inoltre, c’è la possibilità di salvare la combinazione con un nome, per averla sempre a disposizione nella sezione “preferiti” e ripescarla quando necessario.

Alla fine non vi resta che convalidare la schedina di Eurojackpot. Potete farlo in ricevitoria, su uno dei siti abilitati o sull’App ufficiale al costo di due euro a combinazione. Poi non vi resta che attendere le 20:00, orario di estrazione, per l’uscita dei numeri vincenti, indispensabili per scoprire se avete centrato il 5+2 o una delle altre undici categorie di vincita messe a disposizione.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 24 MARZO 2023

COMBINAZIONE VINCENTE

43 – 6 – 21 – 26 – 23

EURONUMERI

9 – 3

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

