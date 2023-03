Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, martedì 21 marzo (conc. 23/2023)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: CACCIA AL JACKPOT, TOCCHERÀ I 120 MILIONI?

I numeri vincenti dell’Eurojackpot, figli dell’estrazione di oggi, martedì 21 marzo 2023, sono pronti a offrire ulteriori speranze e, forse, anche nuove esultanze agli scommettitori di tutta Europa. Si rivelerà un sorteggio fortunato per quanti proveranno a ingaggiare un braccio di ferro con la Dea Bendata? Chiaramente auspichiamo che la risposta a tale interrogativo possa essere positiva, con una pioggia di milioni pronta ad abbattersi sul Vecchio Continente.

Ricordiamo che l’Eurojackpot va in scena anche ogni venerdì sera e il jackpot può giungere a toccare un tetto massimo di 120 milioni di euro. Per prendere parte a questo concorso, le norme sono semplici: bisogna selezionare 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, per un importo totale pari a 2 euro. Le categorie di vincita sono numerose e distribuiscono riconoscimenti economici diversi a seconda del totale di numeri intercettati, a tal punto che spaziano da quella più agognata (il 5+2) sino al premio minimo acciuffabile (il 2+1).

EUROJACKPOT, QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Passiamo adesso ad analizzare unitamente a voi lettori l’estrazione dell’Eurojackpot di venerdì 17 marzo 2023. Nessun “5+2” nel concorso Eurojackpot registrato, la cui combinazione è stata 5 18 21 29 45 Euronumeri 1 6, ma sono stati centrati tre “5+1” da 1.935.286,81 euro in Germania (2) e in Croazia. Sono dodici invece i “5+0” da 1.091.411,75 euro realizzati in Germania, Danimarca, Finlandia, Croazia, Polonia, Svezia, Repubblica Ceca e Italia. Per il prossimo concorso, il jackpot in palio sarà di 55 milioni di euro.

Per giocare online a Eurojackpot bisogna essere titolari di un conto di gioco, aperto su un sito autorizzato. Per essere titolare di un conto di gioco occorre avere almeno 18 anni ed essere in possesso di un codice fiscale, regolarmente rilasciato dall’Agenzia delle Entrate italiana. Il conto di gioco deve essere abilitato, su esplicita richiesta, ai Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale. Prima di abilitare il conto ai Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale, va accertato che i dati inseriti in fase di registrazione corrispondano alla effettiva identità. Questi dati saranno immodificabili presso i sistemi del concessionario dei Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale e saranno utilizzati per il pagamento delle vincite.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 21 MARZO 2023

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











