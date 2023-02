Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti oggi, martedì 7 febbraio (concorso 11/2023)

Nella giornata di oggi, martedì 7 febbraio 2023, va in scena una nuova estrazione dell’Eurojackpot, i cui numeri vincenti potrebbero regalare una ricca vincita a qualche fortunato scommettitore. In virtù di questa possibilità, inevitabilmente sta continuando a crescere irrefrenabile l’attesa in tutti i 18 Paesi del Vecchio Continente che partecipano a questo concorso di matrice europea. La speranza è che il privilegio di vincere un importo da sogno possa spettare a uno o più lettori de IlSussidiario.net.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 3 febbraio (concorso 10/2023)

Capitolo regole: innanzitutto, va tenuto a mente che i sorteggi dell’Eurojackpot avvengono tutti i martedì e i venerdì sera e, prendete nota, il montepremi massimo può giungere fino a 120 milioni di euro! Per tentare di vincere, basterà scegliere 5 numeri sui 50 disponibili e 2 Euronumeri su 12, per una cifra complessiva di 2 euro. Successivamente, occorrerà consegnare la propria schedina in ricevitoria per la sua convalida e aspettare le estrazioni. Esiste, peraltro, anche la possibilità di scommettere online, attraverso il sito internet dedicato. Le categorie di vincita contribuiscono ad assegnare premi economici di diversa entità e si va dal 5+2 al 2+1.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 31 gennaio (concorso 9/2023)

EUROJACKPOT, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Passiamo a esaminare ora con voi lettori l’estrazione dell’Eurojackpot di venerdì 3 febbraio 2023. In questo sorteggio di Eurojackpot sono stati assegnati 660.366 premi, per un totale di 11.375.113 euro vinti. A festeggiare è stato un fortunato giocatore, che ha introitato 1.780.999 euro con un 5+1. Degni di menzione anche gli 11 5+0, che si sono rispettivamente intascati 91.309,10 euro e i 40 punti 4+2, capaci di portarsi a casa 4.141,80 euro.

Ricordiamo, infine, che recentemente ha esultato anche l’Italia per mezzo dell’Eurojackpot. Infatti, l’estrazione di venerdì 27 gennaio ha regalato una vincita con punti 5 da 176.824,80 euro, realizzata a Barberino Tavarnelle (Firenze) presso il punto vendita Sisal Nesi Marco situato in via Roma 204, con una schedina 5 pannelli.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 27 gennaio 2023 (conc. 8/2023)

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI, MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2023

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA